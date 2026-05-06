Sanksi Tegas Mahkamah Agung Terhadap Empat Hakim Ad Hoc PHI Medan Akibat Pelanggaran Kode Etik

Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberikan sanksi disiplin kepada empat hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial Medan karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap empat orang hakim ad hoc yang bertugas pada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI di lingkungan Pengadilan Negeri Medan.

Langkah tegas ini diambil setelah melalui proses pengawasan yang mendalam, di mana para hakim tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik serta pedoman perilaku hakim yang seharusnya menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Sanksi ini tertuang secara rinci dalam Pengumuman Nomor 2295/BP/PENG. KP.8.2/IV/2026 yang mengatur tentang Sanksi atau Hukuman Disiplin bagi para hakim serta aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah naungannya untuk periode April 2026.

Pengumuman tersebut secara resmi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Suradi, sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan terhadap disiplin internalnya. Dalam detail pengumuman tersebut, nama-nama yang dijatuhi sanksi adalah Meilinus Adri Gulo, Usaha Tarigan, Masdalena Lubis, dan Surya Darma. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Soniady Drajat Sadarisman, yang menyatakan bahwa klasifikasi sanksi yang diberikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi sedang dan sanksi ringan.

Meilinus Adri Gulo mendapatkan sanksi kategori sedang berupa nonpalu selama enam bulan di Pengadilan Tinggi Medan. Konsekuensi dari sanksi nonpalu ini sangat signifikan, karena selama periode tersebut, Meilinus tidak diperkenankan untuk memeriksa maupun memutus perkara apa pun, serta kehilangan hak untuk menerima tunjangan jabatan hakim. Sementara itu, tiga rekan lainnya, yakni Usaha Tarigan, Masdalena Lubis, dan Surya Darma, menerima sanksi kategori ringan yang berupa teguran tertulis sebagai peringatan keras agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh keempat hakim ad hoc ini mencakup berbagai aspek fundamental dalam dunia peradilan, mulai dari perilaku adil dalam memandang perkara, tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas administratif dan persidangan, hingga profesionalitas dalam menjalankan fungsi yudisial. Mereka terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur secara baku dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009.

Selain itu, dasar penjatuhan sanksi ini juga merujuk pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan perilaku yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Konteks Pengadilan Hubungan Industrial sendiri memiliki peran yang sangat krusial karena menangani sengketa antara pekerja dan pemberi kerja.

Oleh karena itu, integritas seorang hakim ad hoc di PHI sangat menentukan terciptanya keadilan sosial dan stabilitas ekonomi di daerah tersebut. Ketidakprofesionalan dalam memutus perkara ketenagakerjaan dapat berdampak luas, tidak hanya bagi individu yang bersengketa tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap kepastian hukum di Indonesia. Dengan adanya tindakan disipliner ini, diharapkan seluruh elemen hakim, baik hakim karier maupun hakim ad hoc, dapat lebih berhati-hati dan berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap proses persidangan.

Upaya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga independensi dan martabat hakim. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan hukum yang dihasilkan benar-benar murni berdasarkan fakta hukum dan keyakinan hakim, tanpa adanya pengaruh dari tekanan luar atau pelanggaran etika pribadi. Integritas peradilan adalah fondasi utama dalam negara hukum, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran kode etik menjadi sebuah keharusan agar marwah pengadilan tetap terjaga.

Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melakukan pembersihan internal secara berkala guna menciptakan lingkungan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia





