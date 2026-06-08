Sandro Tonali Sulit Tinggalkan Newcastle, United Incar Alternatif

Sandro Tonali ingin pindah dari Newcastle karena klubnya tidak kompetisi Eropa musim depan, tetapi The Magpies kini memposisikan kuat dan membutuhkan harga tinggi. Manchester United tertarik tetapi kesulitan menanggung biaya, sambil mengincar opsi lain dari West Ham.

Di musim panas ini, Sandro Tonali dilaporkan ingin cabut dari Newcastle. Salah satu pertimbangannya karena The Magpies tidak bermain di kompetisi Eropa pada musim depan, sehingga Tonali ingin cari klub baru.

Belakangan pemain Timnas Italia itu kerap disangkutkan dengan Manchester United. Setan Merah tertarik untuk menjadikannya suksesor Casemiro di tim mereka dan Tonali dikabarkan tertarik dengan proyek Manchester United. Namun, situasi transfer Tonali saat ini berada dalam kondisi yang kurang oke. Sang gelandang diklaim semakin sulit untuk pergi dari The Magpies di musim panas ini.

Menurut laporan tersebut, Newcastle saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan Tonali di bursa transfer yang akan datang. The Magpies awalnya terpaksa menjual Tonali di musim panas ini karena mereka butuh tambahan dana untuk lolos dari sanksi PSR. Namun mereka kini sudah mendapatkan uang yang mereka butuhkan itu setelah menjual Anthony Gordon ke Barcelona.

Alhasil saat ini mereka tidak perlu buru-buru menjual Tonali dan mereka berpotensi untuk menolak tawaran Manchester United untuk jasa sang gelandang jika mereka tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Menurut laporan tersebut, jika Tonali ingin meninggalkan Newcastle di musim panas ini maka sang gelandang harus memaksakan transfernya. Ini disebabkan Newcastle membanderol sang gelandang di angka 100 juta pounds di bursa transfer kali ini. Sementara MU menilai harga itu terlalu mahal dan mereka enggan membayar harga segitu ke Newcastle.

Alhasil Tonali harus mendesak Newcastle untuk menjualnya dengan harga yang lebih rendah jika tidak ia tidak bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Manchester United sendiri dikabarkan sudah menyiapkan opsi alternatif jika mereka gagal mengamankan jasa Tonali dari Newcastle. Setan Merah dikabarkan juga sedang mengincar gelandang milik West Ham, Mateus Fernandes untuk memperkuat lini tengah mereka di musim panas nanti





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