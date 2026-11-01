Samuel Sekuritas Pertahankan Rekomendasi Beli BBCA dengan Target Harga Rp5.800

Samuel Sekuritas Indonesia pertahankan rating beli saham BBCA dengan target harga Rp5.800. Fundamental solid dan efisiensi operasional jadi kunci prospek positif bagi investor.

Samuel Sekuritas Indonesia secara resmi mengumumkan keputusan untuk mempertahankan rekomendasi beli bagi saham PT Bank Central Asia Tbk. Langkah strategis ini diumumkan dalam konteks pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang terjadi baru-baru ini. Keputusan ini menandakan kepercayaan kuat analis terhadap ketahanan fundamental bank swasta terbesar di Indonesia tersebut. Meskipun pasar secara keseluruhan menghadapi tekanan, bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Tanah Air ini tetap dinilai memiliki prospek positif.

Target Harga Rp5.800 Menjanjikan Potensi Kenaikan

Dalam laporan riset terkininya, Samuel Sekuritas menetapkan target harga atau target price untuk saham BBCA di level Rp5.800 per lembar. Angka ini didasarkan pada perhitungan matematis yang membandingkan nilai rekomendasi dengan posisi harga penutupan terakhir. Harga terakhir saham BBCA tercatat berada di kisaran Rp4.980 per lembaran saham. Dengan target Rp5.800, potensi kenaikan nilai investasi atau upside potential yang ditawarkan mencapai sekitar 16,5 persen. Bagi investor institusi maupun ritel, proyeksi kenaikan sebesar 16,5 persen pada saham blue chip ini dianggap sangat atraktif dan layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari portofolio investasi jangka panjang.

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Metode Valuasi PBV 2,3 Kali untuk Tahun 2026

Penetapan target harga Rp5.800 tersebut menggunakan pendekatan valuasi rasio harga pasar terhadap nilai buku atau Price to Book Value. Tim riset dari Samuel Sekuritas menghitung proyeksi kinerja keuangan emiten untuk tahun buku 2026. Berdasarkan kalkulasi tersebut, target harga mencerminkan rasio PBV sebesar 2,3 kali. Rasio PBV merupakan metrik fundamental yang lazim digunakan untuk menilai kewajaran harga saham, khususnya di sektor jasa keuangan. Indikator ini membandingkan harga pasar dengan nilai buku per saham yang merupakan total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar.

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Efisiensi Dana Murah dan Likuiditas Tinggi Saham

BCA memiliki rekam jejak kuat dalam efisiensi operasional dan kemampuan meraih dana murah atau Current Account Saving Account. Tingginya porsi dana murah dari nasabah membuat biaya dana atau Cost of Fund menjadi salah satu yang terendah di industri. Struktur pendanaan yang efisien ini memungkinkan bank mencetak margin bunga bersih yang tebal dalam berbagai siklus ekonomi. Selain itu, dominasi BBCA menjadikannya instrumen dengan tingkat likuiditas transaksi sangat tinggi. Likuiditas ini memberikan keleluasaan bagi fund manager dan investor untuk melakukan transaksi tanpa memicu volatilitas harga ekstrem.

Komitmen Dividen Menarik Arus Modal Asing

Komitmen manajemen BCA dalam membagikan dividen tunai secara konsisten tiap tahun menjadi magnet kuat bagi aliran modal asing. Ketidakpastian sentimen investasi global membuat stabilitas dan imbal hasil dari bank ini semakin diminati. Kinerja fundamental yang solid dan tangguh terhadap tekanan makroekonomi global maupun domestik menjadi alasan utama rekomendasi beli dipertahankan. Bagi pembaca yang tertarik mengikuti dinamika pasar, informasi ini murni untuk tujuan penyampaian data objektif dan bukan ajakan transaksi.