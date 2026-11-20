Strategi Samsung mengubah tablet premium menjadi alat produktivitas utama lewat integrasi kecerdasan buatan dan dukungan stylus untuk pengguna di Indonesia.

Samsung secara strategis menggeser posisi tablet premium di pasar Indonesia menjadi perangkat multifungsi yang esensial untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan kreativitas. Perubahan signifikan ini didorong oleh adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan pengguna mengolah informasi, merangkum dokumen, dan menyelesaikan tugas harian dengan lebih efisien di atas layar yang lebih besar.

Integrasi AI Menentukan Fitur Tablet Terbaru

Samsung menekankan bahwa pengembangan tablet generasi terbaru tidak lagi hanya berfokus pada ukuran layar dan performa hardware, tetapi juga pada ekosistem perangkat lunak yang mendukung produktivitas. Integrasi kecerdasan buatan, fleksibilitas penggunaan, serta dukungan perangkat pelengkap seperti stylus kini menjadi komponen kunci dalam pengalaman pengguna perangkat Galaxi Tab terbaru.

Also read Catat Kandungan Penting dalam Susu Anak untuk Melengkapi Kebutuhan Nutrisi Harian

Fitur-fitur canggih seperti Gemini, Circle to Search, dan Writing Assist kini dapat diakses secara langsung untuk membantu pengguna mengeksplorasi ide kreatif, mengembangkan karya seni digital, hingga merangkum dokumen panjang dengan cepat. Kemampuan ini menjadikan tablet sebagai ruang kerja virtual yang kompetitif dibandingkan laptop konvensional.

Data Penggunaan Menunjukkan Pergeseran Kepentingan Pengguna

Yadi, perwakilan resmi Samsung dalam wawancara bersama Samsung Newsroom pada Kamis (19/11), menjelaskan bahwa peran tablet telah berevolusi jauh di atas fungsi hiburan semata. Perangkat ini kini menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, menyelesaikan kewajiban profesional, dan menuangkan ide kreatif tanpa batasan.

Advertisement

Data internal Samsung selama tiga tahun terakhir mengonfirmasi bahwa pengguna Galaxi Tab menghabiskan sekitar 50 persen dari total waktu penggunaan untuk aplikasi produktivitas. Sementara itu, sekitar 30 persen waktu dialokasikan untuk konsumsi konten hiburan, dan sisa waktu digunakan untuk aktivitas kreatif lainnya.

Komposisi penggunaan ini membuktikan bahwa tablet telah menempati posisi strategis dalam rutinitas harian. Perangkat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif smartphone dengan monitor lebih besar, melainkan sebagai alat utama yang mampu menggantikan laptop untuk berbagai jenis pekerjaan ringan hingga menengah.

Keunggulan Layar Besar Mendukung Produktivitas Profesional

Yadi menilai bahwa ukuran layar yang besar merupakan keunggulan kompetitif utama yang membedakan tablet dari perangkat mobile lainnya. Dimensi visual ini memungkinkan pengguna untuk melihat lebih banyak informasi sekaligus, melakukan multitasking, dan bekerja dengan presisi tinggi yang sulit dicapai pada perangkat genggam kecil.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan perangkat yang tangguh, Samsung terus meningkatkan ekosistem pendukungnya agar dapat menjawab tantangan produktivitas modern. Kehadiran stylus yang presisi dan fitur kecerdasan buatan yang terintegrasi menjadi fondasi utama bagi transisi pengguna dari perangkat konsumtif ke perangkat produktif.