Samsung Siapkan Varian Baru di Keluarga Foldable Premium

Samsung sedang menyiapkan varian baru di keluarga foldable premium, yaitu Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Fold Wide. Ketiga ponsel tersebut sudah lolos TKDN, namun belum mengantongi sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Ponsel layar lipat Samsung baru-baru ini muncul di situs TKDN, menimbulkan spekulasi mengenai kemunculan Galaxy Z Flip8 , Galaxy Z Fold8 , dan Galaxy Z Fold Wide .

Ketiga nomor model tersebut diyakini merujuk pada ponsel-ponsel tersebut, menandakan bahwa Samsung sedang menyiapkan varian baru di keluarga foldable premium. Meskipun sudah lolos TKDN, ketiga HP baru Samsung ini belum mengantongi sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pihak Samsung Indonesia belum memberikan keterangan resmi mengenai jadwal peluncuran Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, maupun Galaxy Z Fold Wide secara global.

Dari tiga nomor model yang muncul, SM-F971B menjadi yang paling mencuri perhatian karena diduga berkaitan dengan Galaxy Z Fold Wide, perangkat lipat baru yang belakangan ramai dibicarakan di kalangan pemerhati gadget. Jika benar hadir, Galaxy Z Fold Wide berpotensi menjadi pilihan baru di lini HP lipat Samsung. Perangkat ini diduga mengusung pendekatan berbeda dari Galaxy Z Fold reguler, terutama pada format layar dan pengalaman pemakaian saat perangkat dibuka.

Bentang layar ini akan memiliki proporsi lebih lebar dan sangat cocok untuk multitasking, atau dipakai untuk menikmati beragam konten visual. Berbeda dari Z Fold8, Z Fold Wide hanya mengandalkan dual kamera belakang: sensor utama 50MP dan ultrawide 50MP. Baterainya sedikit lebih kecil di 4.800 mAh, namun tetap didukung pengisian 45W. Ponsel layar lipat baru Samsung ini bakal memiliki bobot sekitar 200 gram, lebih ringan 10 gram dari sang kakak. Persaingan HP lipat sendiri diprediksi semakin ketat pada 2026.

Walau Samsung masih menjadi pemain penting di kategori ini, tetapi tekanan dari brand lain terus meningkat. Selain Galaxy Z Fold Wide, rumor kehadiran iPhone Ultra/ iPhone Fold juga membuat pasar foldable tahun ini semakin menarik untuk diikuti. Dari sisi performa, Z Fold8 dikabarkan mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip terbaru Qualcomm menjanjikan efisiensi daya dan kecepatan lebih tinggi dari pendahulunya. Chip ini diprediksi menjadi otak utama untuk menopang performa flagship, termasuk kebutuhan multitasking, gaming, fotografi, dan fitur berbasis AI.

Untuk ukurannya, ponsel ini diklaim hanya setebal 4,1 mm saat dalam kondisi dibuka, serta bobot sekitar 210 gram. Soal kamera, HP lipat ini bakal mempertahankan sensor utama 200MP dari generasi sebelumnya. Samsung akan merubah sensor kamera ultrawide, di mana kemampuan lensa ini naik ke resolusi 50MP. Sementara itu, kamera selfie tetap di angka 10MP, baik di layar luar maupun dalam.

Kapasitas baterai Z Fold8 mengalami peningkatan, di mana sebelumnya di Galaxy Z Fold7 hanya berkapasitas 4.400mAh. Di generasi baru ini, perusahaan menyematkan baterai 5.000mAh. Samsung kabarnya sedang menyiapkan panggung besar untuk paruh kedua ajang Galaxy Unpacked di 2026. Kabarnya, acara tahunan ini akan digelar di London pada 22 Juli 2026.

Walau belum dikonfirmasi langsung oleh Samsung, sejumlah bocoran menyebutkan Galaxy Z Fold8 dan Galaxy Z Flip8 sebagai dua produk utama mereka. Namun, sepertinya sorotan tidak hanya mengarah ke HP lipat generasi baru milik perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Rumornya, Samsung juga bakal meluncurkan Galaxy Glasses, kacamata pintar berbasis AI pertama mereka. Mengutip laporan Seoul Economic Daily via Tom's Guide, Sabtu (16/5/2026), London akan menjadi tempat debut Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 series, serta Galaxy Glasses.

Jika laporan ini akurat, Galaxy Unpacked 2026 akan menjadi salah satu event terpenting Samsung di tahun ini. Alasannya, perusahaan menghadapi babak baru di pasar perangkat lipat, terutama di tengah rumor Apple akan memperkenalkan iPhone lipat pertamanya





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