Samsung Siapkan Galaxy Watch Ultra 2 dengan Baterai Lebih Besar

Samsung dikabarkan akan merilis Galaxy Watch Ultra 2 dengan kapasitas baterai 800 mAh, 35 persen lebih besar dari pendahulunya. Dipadukan dengan chip Snapdragon Wear Elite, jam tangan pintar ini bisa bertahan lebih dari tiga hari.

Samsung kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi pada lini jam tangan pintar . Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut dikabarkan tengah menyiapkan Galaxy Watch Ultra 2 yang akan menjadi penerus dari Galaxy Watch Ultra.

Salah satu peningkatan utama yang dihadirkan adalah kapasitas baterai yang jauh lebih besar. Menurut laporan dari Sam Mobile pada Selasa (9/6) waktu setempat, Galaxy Watch Ultra 2 akan dibekali baterai dengan kapasitas terukur 784 mAh, yang akan dipasarkan secara resmi dengan kapasitas tipikal 800 mAh. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 35 persen dibandingkan dengan Galaxy Watch Ultra yang dirilis pada tahun 2024 maupun model tahun 2025.

Dengan kapasitas baterai yang lebih besar, pengguna dapat menikmati daya tahan penggunaan yang lebih lama tanpa perlu sering mengisi daya. Selain itu, Samsung juga dikabarkan akan memadukan baterai tersebut dengan prosesor Snapdragon Wear Elite, dapur pacu kelas atas garapan Qualcomm yang dirancang khusus untuk arloji pintar generasi baru.

Kombinasi antara prosesor efisien dan baterai besar berpotensi memberikan daya tahan hingga lebih dari tiga hari dalam sekali pengisian daya, jauh melampaui generasi sebelumnya yang hanya mampu bertahan sekitar satu hingga dua hari. Peningkatan ini tentu menjadi kabar baik bagi pengguna yang mengandalkan jam tangan pintar untuk aktivitas sehari-hari, seperti pelacakan kebugaran, notifikasi, dan fitur kesehatan lainnya. Dengan daya tahan yang lebih lama, pengguna tidak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah perjalanan atau saat berolahraga.

Selain Galaxy Watch Ultra 2, Samsung juga dikabarkan sedang mengembangkan dua varian lain dalam lini jam tangan pintar terbaru, yaitu Galaxy Watch 9 dan Galaxy Watch 9 Classic. Kedua perangkat ini akan menjadi bagian dari keluarga jam tangan pintar Samsung yang sudah terkenal dengan desain klasik dan fitur premium. Untuk Galaxy Watch 9 yang berukuran 40 mm, kabarnya akan menggunakan baterai dengan kapasitas tipikal 400 mAh.

Kapasitas ini sekitar 23 persen lebih besar dibandingkan baterai 325 mAh yang digunakan pada Galaxy Watch 8 versi 40 mm. Peningkatan kapasitas baterai ini menunjukkan bahwa Samsung serius dalam meningkatkan daya tahan produk-produknya, terutama untuk varian yang lebih kecil dan ringan. Sementara itu, Galaxy Watch 9 Classic kemungkinan akan hadir dengan desain bezel fisik yang ikonik, namun detail spesifikasi baterainya belum diungkapkan secara lebih mendetail.

Ketiga perangkat ini diperkirakan akan diperkenalkan secara bersamaan dengan ponsel lipat generasi terbaru, yakni Galaxy Z Flip 8 dan Galaxy Z Fold 8, pada akhir bulan depan. Peluncuran serentak ini menunjukkan strategi Samsung untuk menghadirkan ekosistem perangkat yang saling terintegrasi, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman yang mulus antara ponsel dan jam tangan pintar. Setelah diperkenalkan, ketiga jam tangan tersebut diprediksi akan mulai dijual secara global pada Agustus 2026, memberi waktu bagi Samsung untuk menyempurnakan perangkat dan mempersiapkan rantai pasokan.

Kehadiran Galaxy Watch Ultra 2 dengan baterai besar ini juga menjadi respons terhadap persaingan ketat di pasar jam tangan pintar. Para pesaing seperti Apple dengan Apple Watch Ultra dan Garmin dengan seri Fenix sudah lebih dulu menawarkan daya tahan baterai yang lama. Dengan peningkatan baterai hingga 35 persen dan penggunaan chip Snapdragon Wear Elite, Samsung berharap dapat menarik lebih banyak konsumen yang mengutamakan daya tahan, terutama bagi penggemar olahraga dan petualang.

Selain itu, fitur-fitur lain seperti ketahanan air, GPS presisi tinggi, dan sensor kesehatan canggih kemungkinan akan tetap menjadi andalan. Tak hanya itu, Samsung juga diperkirakan akan menyematkan berbagai peningkatan pada sisi perangkat lunak, seperti antarmuka One UI Watch yang lebih intuitif dan integrasi yang lebih dalam dengan layanan Samsung Health. Dengan segala pembaruan tersebut, Galaxy Watch Ultra 2 diharapkan mampu menjadi salah satu jam tangan pintar terbaik di pasaran.

Bagi para penggemar teknologi, kehadiran perangkat ini tentu layak ditunggu, terutama dengan janji daya tahan baterai yang mampu bertahan lebih dari tiga hari. Samsung tampaknya tidak hanya fokus pada peningkatan performa, tetapi juga pada pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan bebas dari kekhawatiran baterai. Dengan demikian, peluncuran Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch 9, dan Galaxy Watch 9 Classic pada tahun 2026 akan menjadi momen penting bagi Samsung untuk memperkuat posisinya di segmen jam tangan pintar premium





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Baterai Besar Snapdragon Wear Elite Jam Tangan Pintar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Samsung Galaxy S26 FE Ternyata Pinjam Desain dari Galaxy Z FoldBocoran Galaxy S26 FE muncul melalui daftar Wireless Power Consortium. HP Samsung ini diduga membawa desain kamera baru, chipset Exynos 2500, dan Android 17.

Read more »

Samsung Siapkan Tablet Tahan Banting dengan Jaringan 5G, Dukung Sertifikasi MiliterSamsung Galaxy Tab Active 6 kabarnya akan meluncur pada awal tahun 2027.

Read more »

Samsung Galaxy Z Flip8 telah dapatkan sertifikasi dari FCCSamsung dikabarkan telah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) untuk gawainya Galaxy Z Flip8 dengan nomor model SM-F776U.Mengingat ...

Read more »

Samsung Galaxy S27 muncul pertama kali di basis data IMEI GSMAPonsel pintar Samsung Galaxy S27 mulai menunjukkan tanda-tanda kehadirannya setelah muncul dalam basis data International Mobile Equipment Identity (IMEI) ...

Read more »