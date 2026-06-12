Samsung Rilis Galaxy Z Fold8, Z Flip8, dan Z Fold Wide, Tiga Ponsel Lipat Baru Daftar TKDN Indonesia

Samsung meluncurkan Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6 di Paris 2024, namun tiga model baru terdeteksi terdaftar di Indonesia dengan nilai TKDN, termasuk varian inovatif Galaxy Z Fold Wide dengan layar 4:3 dan spesifikasi menarik. Peluncuran global belum diumumkan.

Samsung secara resmi meluncurkan Galaxy Z Fold 6 dan Galaxy Z Flip 6 dalam acara Unpacked 2024 di Paris, Prancis. Meskipun namanya menggunakan generasi ke-6, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa di balik itu tersembunyi model-model lain seperti Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 , dan sebuah varian baru yang diduga kuat adalah Galaxy Z Fold Wide .

Kemunculan tiga kode model ini menandakan adanya perluasan lini produk ponsel lipat premium Samsung yang biasanya hanya terdiri dari dua seri utama. Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa ketiga perangkat tersebut telah terdaftar di situs TKDN oleh PT Samsung Electronics Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2026, dengan nilai TKDN masing-masing 36,10 persen untuk Fold8 dan Fold Wide, serta 39,03 persen untuk Flip8.

Namun, ketiganya belum memiliki sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Samsung Indonesia belum memberikan jadwal peluncuran global. Model dengan kode SM-F971B menarik perhatian khusus karena diduga menjadi basis untuk Galaxy Z Fold Wide. Perangkat ini diperkirakan memiliki layar dalam berukuran 7,6 inci dengan rasio 4:3 yang memberikan pengalaman lebih lebar untuk multitasking dan konten visual.

Secara teknis, Fold Wide dilengkapi dua kamera belakang 50MP, baterai 4.800 mAh dengan pengisian cepat 45W, dan berat sekitar 200 gram,即成 lebih ringan 10 gram dibanding model sebelumnya. Sementara itu, Galaxy Z Fold8 secara resmi dikabarkan akan dibekali chip Snapdragon 8 Elite Gen 5,叠加 ketebalan 4,1 mm saat terbuka, baterai 5.000 mAh, kamera utama 200MP, kamera ultrawide 50MP, serta kamera selfie 10MP di kedua layar.

Keduanya diantisipasi akan memperkuat persaingan di pasar ponsel lipat, terutama dengan hadirnya persaingan dari iPhone Ultra atau iPhone Fold yang juga diperkirakan masuk pasar. Beberapa berita lain yang berkembang termasuk pencapaian Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, krisis ekonomi di Papua, dan perbandingan fitur antara MPV listrik Denza D9 dan XPeng X9. Selain itu, Zeekr mengumumkan peluncuran model 7X di Malaysia pada 2025, dan Maxus通过 Indomobil meluncurkan Mifa 7 dan Mifa 9 di Indonesia.

Kementerian Perindustrian juga mendorong hilirisasi minyak atsiri dengan pembentukan Pusat Flavor and Fragrance di Bali. Beragam topik tersebut mencerminkan dinamika terkini di bidang teknologi, otomotif, dan ekonomi nasional





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Flip8 Galaxy Z Fold Wide Ponsel Lipat TKDN Indonesia Snapdragon 8 Elite Gen 5 Kamera 200MP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Samsung Siapkan Tablet Tahan Banting dengan Jaringan 5G, Dukung Sertifikasi MiliterSamsung Galaxy Tab Active 6 kabarnya akan meluncur pada awal tahun 2027.

Read more »

Samsung Galaxy Z Flip8 telah dapatkan sertifikasi dari FCCSamsung dikabarkan telah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) untuk gawainya Galaxy Z Flip8 dengan nomor model SM-F776U.Mengingat ...

Read more »

Bocoran Samsung Galaxy A18 Beredar, HP Murah Pertama dengan One UI 9 dan Layar AMOLEDBocoran Samsung Galaxy A18 mencuat di server pengujian Samsung Eropa.

Read more »

Samsung Siapkan Varian Baru di Keluarga Foldable PremiumSamsung sedang menyiapkan varian baru di keluarga foldable premium, yaitu Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Fold Wide. Ketiga ponsel tersebut sudah lolos TKDN, namun belum mengantongi sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Read more »