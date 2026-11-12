Samsung Kembangkan Ponsel Layar Gulung Galaxy Z Slide dengan Rasio Aspek Adaptif

Samsung dilaporkan sedang menyiapkan smartphone dengan layar yang dapat digulung secara vertikal, memungkinkan perubahan rasio aspek dari 16:9 menjadi 21:9 untuk fleksibilitas penggunaan yang lebih tinggi.

Samsung sedang aktif mengembangkan prototipe perangkat pintar generasi berikutnya yang mengusung teknologi layar inovatif, di mana panelnya dapat digulung secara vertikal untuk mengubah bentuk fisik perangkat. Inisiatif pengembangan teknologi ini telah dikonfirmasi melalui bocoran informasi dari analis industri ternama Ice Universe yang menyampaikan detail spesifik mengenai mekanisme perubahan rasio aspek layar pada platform X.

Mekanisme Perubahan Rasio Aspek Layar

Utama dari desain perangkat yang sedang digarap oleh Samsung ini adalah kemampuannya untuk memberikan pengalaman visual yang dinamis dengan memungkinkan pengguna beralih antara dua konfigurasi rasio aspek yang berbeda dalam satu perangkat yang sama. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Ice Universe, mekanisme penggulungan ini dirancang untuk mengubah tampilan layar dari format standar lebar 16:9 menjadi format yang lebih panjang dan tinggi dengan rasio 21:9.

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Perubahan rasio aspek ini secara efektif memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan faktor bentuk perangkat sesuai dengan kebutuhan aktivitas, baik itu untuk menonton konten video media sosial dengan tampilan penuh maupun untuk produktivitas multitasking. Konsekuensi langsung dari mekanisme geser yang kompleks ini adalah kebutuhan akan ruang internal yang signifikan, yang diperkirakan akan menciptakan tantangan tersendiri dalam hal kapasitas baterai dan distribusi komponen lainnya di dalam bodi perangkat.

Status Pengembangan dan Rencana Peluncuran

Isu mengenai proyek pengembangan ponsel pintar dengan layar yang dapat digulung oleh Samsung ini sebenarnya telah beredar sejak Juni 2026, namun sekarang mendapatkan konfirmasi baru mengenai spesifikasi teknis dan timeline yang lebih jelas dari sumber terpercaya. Rumor industri menyebutkan bahwa Samsung berjanji untuk meluncurkan produk pertama dari lini layar gulung tersebut pada paruh pertama tahun 2028 sebagai langkah strategis untuk mendahului kompetitor di pasar gadget fleksibel.

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Sebagai indikasi awal dari arah pengembangan merek ini, Samsung telah resmi mendaftarkan merek dagang Galaxy Z Roll ke kantor kekayaan intelektual, yang mengisyaratkan kemungkinan adanya nama kode alternatif atau varian lain dari produk layar gulung yang tengah disiapkan perusahaan. Selain itu, paten Samsung yang diterbitkan awal tahun ini juga mengonfirmasi bahwa tim peneliti dan pengembangan perusahaan sedang mengeksplorasi kemungkinan pembuatan smartphone dengan layar yang dapat digulung secara horizontal atau ke samping, bukan hanya vertikal.

Lanskap Kompetitif dan Referensi Industri

Samsung tidak bekerja sendirian dalam inovasi ini karena beberapa produsen perangkat elektronik terkemuka lain, termasuk vivo, juga dikabarkan sedang menyiapkan perangkat serupa dengan layar yang dapat digulung secara vertikal untuk bersaing dalam pasar yang sedang berkembang pesat ini. Kompetisi global dalam kategori layar fleksibel semakin ketat seiring dengan meningkatnya minat konsumen terhadap perangkat yang dapat beradaptasi dengan berbagai bentuk dan ukuran layar secara instan.

Sebagai referensi desain sebelumnya dalam industri, Motorola sempat memamerkan ponsel konsep bernama Rizr dengan teknologi layar gulung di pameran MWC 2023, yang mungkin menjadi dasar inspirasi atau perbandingan bagi tim rekayasa Samsung dalam mengembangkan Galaxy Z Slide. Inovasi ini menandai pergeseran paradigma dari ponsel layar lebar konvensional menuju perangkat yang dapat berubah bentuk secara fisik untuk menyesuaikan penggunaan pengguna.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Konsumen

Bagi konsumen dan pasar teknologi, kehadiran perangkat seperti Galaxy Z Slide ini akan menawarkan solusi unik untuk pengguna yang menginginkan fungsionalitas layar lebar tanpa mengorbankan portabilitas saat perangkat dalam mode terlipat atau terkunci. Implementasi teknologi penggulungan yang andal diharapkan dapat mengatasi masalah ketahanan mekanis yang sering menjadi keluhan utama pada perangkat lipat sebelumnya, meskipun tantangan baterai tetap menjadi faktor kritis yang perlu diatasi.

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Langkah selanjutnya dalam siklus pengembangan ini akan berfokus pada penyelesaian masalah teknis terkait ruang internal dan efisiensi daya, dengan target peluncuran produk komersial yang diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam interaksi pengguna dengan perangkat seluler. Peluncuran tersebut diproyeksikan akan mengubah cara pengguna berinteraksi dengan konten media dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di masa depan.