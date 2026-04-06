Samsung Hentikan Samsung Messages, Pengguna Beralih ke Google Messages pada 2026

Samsung mengumumkan penghentian layanan aplikasi pesan instannya, Samsung Messages, pada Juli 2026. Pengguna direkomendasikan untuk beralih ke Google Messages, yang menawarkan fitur RCS dan integrasi dengan berbagai perangkat. Keputusan ini mencerminkan tren industri dalam menyederhanakan platform pesan dan memanfaatkan inovasi Google.

Samsung akan secara resmi menghentikan layanan aplikasi pesan instannya, Samsung Messages, pada bulan Juli 2026. Keputusan ini diumumkan oleh perusahaan dalam sebuah pernyataan resmi, merekomendasikan pengguna untuk beralih ke Google Messages sebagai platform pesan utama. Informasi rinci mengenai penghentian layanan akan disampaikan langsung melalui aplikasi Samsung Messages itu sendiri, memastikan pengguna mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan terarah.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam strategi komunikasi Samsung, yang sebelumnya menawarkan solusi pesan eksklusif bagi penggunanya.\Pergeseran ini sejalan dengan upaya Google untuk memperluas jangkauan Google Messages, khususnya melalui adopsi fitur Rich Communication Services (RCS). Di Amerika Serikat, pengguna Samsung Messages telah mengalami manfaat RCS, termasuk kemampuan mengirimkan media berkualitas tinggi, berpartisipasi dalam obrolan grup yang lebih interaktif, dan mendapatkan indikator pengetikan real-time, terlepas dari sistem operasi yang digunakan oleh penerima pesan. Meskipun demikian, ada beberapa fitur spesifik dari Samsung Messages yang tidak akan tersedia lagi setelah migrasi. Misalnya, opsi kustomisasi aplikasi yang sebelumnya ditawarkan oleh Samsung akan digantikan oleh fitur yang lebih terintegrasi dengan ekosistem Google. Google Messages sendiri menawarkan sejumlah keunggulan, termasuk kemudahan dalam mengelola obrolan dari berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, dan jam tangan pintar. Hal ini memungkinkan pengalaman komunikasi yang lebih mulus dan terpadu bagi pengguna, terlepas dari perangkat yang mereka gunakan.\Keputusan Samsung untuk menghentikan Samsung Messages telah menjadi spekulasi dalam beberapa tahun terakhir. Tanda-tanda awal dari perubahan ini mulai terlihat dengan tidak lagi menyertakan Samsung Messages sebagai aplikasi pra-instal pada perangkat terbaru seperti Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, dan Galaxy S25. Ini mengindikasikan bahwa Samsung secara bertahap mengurangi dukungan terhadap aplikasi pesan internal mereka. Langkah ini tidak hanya berimplikasi pada pengguna Samsung, tetapi juga mencerminkan tren yang lebih luas dalam industri teknologi, di mana perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan efisiensi dan fokus pada pengembangan produk yang lebih strategis. Dengan mengadopsi Google Messages, Samsung tampaknya berupaya untuk menyederhanakan pengalaman pengguna dan mengurangi investasi dalam pengembangan platform pesan yang terpisah. Keputusan ini juga memungkinkan Samsung untuk memanfaatkan inovasi dan fitur-fitur yang terus dikembangkan oleh Google dalam Google Messages, seperti integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) Gemini, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi foto dalam obrolan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Samsung Messages Google Messages RCS Penghentian Layanan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »