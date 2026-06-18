Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, Ultra, dan Flip8 Diprediksi Hadir dengan Spesifikasi Berbeda pada 2026

Samsung dijadwalkan merilis Galaxy Z Fold8 dalam dua varian yakni Wide dan Ultra, serta Galaxy Z Flip8 pada Juli 2026. Varian Wide menggunakan UTG tebal 60μm dan layar 7,6 inci rasio 4:3, sedangkan Ultra mengadopsi UTG 45μm dengan spesifikasi kamera 200MP dan baterai 5.000 mAh. Semua model telah terdaftar di TKDN Indonesia.

Samsung kabarkan akan memperkenalkan teknologi ultra-thin glass ( UTG ) dengan ketebalan 60μm untuk Galaxy Z Fold8 Wide, lebih tebal dibanding UTG 45μm yang digunakan pada Galaxy Z Fitur ini penting untuk melindungi panel AMOLED dan mengurangi bekas lipatan pada perangkat lipat.

Perusahaan Korea Selatan dijadwalkan meluncurkan Galaxy Z Fold8 Wide dan Galaxy Z Fold8 Ultra pada Juli 2026, bersama dengan Galaxy Z Flip8. Meski belum resmi diumumkan, bocoran ini mengindikasikan strategi berbeda untuk dua varian Fold. Samsung Electronics Indonesia telah mendaftarkan tiga model, SM-F776B, SM-F976B, dan SM-F971B, di situs TKDN Kemenperin. Model-model ini diperkirakan adalah Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Fold Wide, masing-masing memenuhi syarat TKDN dengan nilai 39,03% untuk Flip8, dan 36,10% untuk kedua varian Fold8.

Namun, ketiganya belum memiliki sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari ketiga model, SM-F971B menarik perhatian khusus karena dipercaya berupa Galaxy Z Fold Wide, perintah yang berbeda dengan Fold reguler. Fold Wide diduga dilengkapi layar dalam 7,6 inci rasio 4:3 untuk multitasking dan konten visual, kamera belakang duo 50MP, baterai 4.800 mAh dengan pengisian 45W, dan berat sekitar 200 gram.

Sementara itu, Galaxy Z Fold8 Ultra kabar mengusung Snapdragon 8 Elite Gen 5, ketebalan 4,1 mm saat terbuka, baterai 5.000 mAh, kamera utama 200MP, ultra-wide 50MP, dan selfie 10MP. Ia diperkirakan beratnya sekitar 210 gram. Persaingan di segmen ponsel lipat diprediksi semakin ketat di 2026, dengan hadiran Huawei Mate XT, Xiaomi MIX Fold 4, dan kemungkinan iPhone Fold/Ultra. Lini Galaxy Z Flip8 juga menjadi sorotan sebagai pilihan entry-level foldable dari Samsung





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