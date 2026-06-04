Samsung Galaxy Z Fold8 dan Fold8 Ultra Tampil Berdampingan, Spesifikasi dan Desain Terungkap

Rumor ponsel lipat Samsung kembali berbahaya dengan bocoran foto dan video dummy. Galaxy Z Fold8 Ultra dan Fold8 Wide ditampilkan berdampingan, mengungkap perbedaan desain utama seperti ukuran layar, kamera, serta spesifikasi baterai dan berat. Peluncuran diperkirakan pada Galaxy Unpacked 2026.

Rumor tentang ponsel layar lipat Samsung kembali menjadi sorotan saat foto memperlihatkan dua varian, Galaxy Z Fold8 dan Fold8 Ultra, berdampingan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, render berbasis CAD sudah muncul sejak Maret, lengkap dengan video hands-on dummy unit kedua perangkat tersebut.

Dari foto yang diunggah oleh Ice Universe diplatform X (dulu Twitter), perbedaan mencolok terletak pada ukuran dan konfigurasi kamera. Galaxy Z Fold8 Ultra tampak lebih tinggi dan dilengkapi tiga kamera di belakang, sementara Galaxy Z Fold8 (dulu dikenal sebagai Fold8 Wide) memiliki bodi lebih pendek dengan dual camera namun mengusung layar lipat yang lebih lebar dengan rasio aspek 4:3.

Dari sisi spesifikasi, klaim dari Ice Universe menyebutkan Galaxy Z Fold8 akan dibekali baterai 4.800 mAh dengan pengisian daya 45W. Berat perkiraannya hanya 201 gram, yang dianggap sangat kompetitif untuk ponsel lipat dengan layar luas. Dalam hal kamera, Samsung diduga meningkatkan resolusi sensor utama menjadi 50 MP dengan dukungan mode 24 MP secara native. Selain itu, lekukan layar atau crease pada Fold8 dan Fold8 Ultra diperkirakan akan menjadi paling tipis, bahkan selevel Oppo Find N6.

Desain Galaxy Z Fold8 Wide yang dipertegas dalam video dummy hands-on yang beredar di X, diunggah oleh Sonny Dickson, menunjukkan bodi lebih lebar dan lebih pendek dibanding generasi sebelumnya. Perubahan ini dikhawatirkan menjadi respon Samsung terhadap kritik tentang layar cover yang terlalu sempit pada lini Galaxy Z Fold sebelumnya. Meski dummy belum bisa dipastikan apakah dari sumber resmi atau pihak ketiga, bentuknya selaras dengan render yang telah sebelumnya tersebar.

Dummy berwarna putih, dengan dua kamera belakang, tombol power/volume di sisi, dan port USB-C di bagian bawah. Terdapat juga celah di engsel saat ponsel tertutup, ciri khas unit dummy pra-produksi yang mungkin sudah diperbaiki pada unit final. Rencana peluncuran kedua ponsel lipat ini dijadwalkan dalam acara Galaxy Unpacked 2026 pada bulan Juli di London, Inggris.

Dengan desain yang diratifikasi, especially lebar layar cover, Galaxy Z Fold8 Wide berpotensi menjadi solusi bagi pengguna yang menginginkan pengalaman mengetik dan membaca pesan yang lebih nyaman. Kabar tentang peningkatan sistem pengisian, kapasitas baterai, serta tipisnya lekukan layar juga menambah antisipasi terhadap inovasi Samsung di segmen ponsel lipat tahun ini





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