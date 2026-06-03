Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Ponsel Lipat Premium dengan Kamera 200MP dan Baterai 5000mAh

Artikel ini membahas fitur utama, spesifikasi, dan perkiraan harga Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra yang akan diluncurkan Juli 2026.

Samsung kembali mengguncang pasar ponsel lipat premium dengan kehadiran Galaxy Z Fold 8 Ultra yang dijadwalkan debut pada Juli 2026. Perangkat ini membawa lompatan besar di sektor fotografi berkat kamera utama monster beresolusi 200MP dengan teknologi Quad Pixel AF dan Optical Image Stabilization (OIS).

Kamera tersebut didampingi oleh lensa ultrawide 50MP yang memungkinkan pengambilan gambar sudut lebar dengan detail tinggi. Tak hanya itu, ponsel lipat berlayar 8,0 inci ini juga ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang diproduksi dengan proses 3nm, menjanjikan performa komputasi yang sangat cepat dan efisien. Kombinasi ini dipadukan dengan pilihan RAM hingga 16GB dan memori internal hingga 1TB, memastikan kelancaran multitasking dan penyimpanan data yang lega. Sektor daya tahan juga mendapat peningkatan signifikan.

Galaxy Z Fold 8 Ultra kini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, naik drastis dari pendahulunya, serta mendukung pengisian daya cepat 45W. Pengguna dapat mengisi penuh baterai dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, Samsung telah menyempurnakan teknologi engsel dan layar Ultra-Thin Glass (UTG) terbaru yang secara signifikan mampu menyamarkan garis lipatan layar, memberikan pengalaman visual yang lebih mulus tanpa gangguan. Layar lipat internal yang besar ini juga mendukung refresh rate tinggi dan kecerahan optimal untuk penggunaan di luar ruangan.

Galaxy Z Fold 8 Ultra akan menghadapi persaingan ketat, terutama dari rumor iPhone Fold atau iPhone Ultra yang juga disebut-sebut memiliki fitur unggulan. Dibandingkan dengan iPhone Fold, Galaxy Z Fold 8 Ultra unggul dalam fleksibilitas kamera dan kecepatan pengisian daya, namun iPhone Fold mungkin menawarkan optimasi baterai dan performa chipset yang lebih baik serta teknologi layar tanpa lipatan yang lebih revolusioner.

Sementara itu, dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 7, Z Fold 8 Ultra adalah peningkatan substansial di hampir semua aspek kunci, mulai dari kamera, baterai, hingga performa. Peluncuran resmi diperkirakan berlangsung pada acara Galaxy Unpacked 22 Juli 2026, dengan periode pre-order segera dibuka dan ketersediaan di toko mulai awal Agustus 2026. Harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan, namun berdasarkan bocoran pasar AS, perangkat ini diperkirakan akan dibanderol dengan harga premium yang sepadan dengan kecanggihannya.

Secara keseluruhan, Galaxy Z Fold 8 Ultra menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan ponsel lipat dengan kamera superior, baterai tahan lama, dan performa kelas atas





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