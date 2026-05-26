Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Standar, Apa Perbedaannya?

Samsung dikabarkan akan meluncurkan lini ponsel lipat generasi terbarunya Galaxy Z Fold 8 sebagai Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 Standar. Berikut adalah perbedaan spesifikasi antara keduanya.

Samsung dikabarkan akan meluncurkan lini ponsel lipat generasi terbarunya Galaxy Z Fold 8 sebagai Galaxy Z Fold 8 Ultra , sedangkan ponsel lipat layar lebar Galaxy Z Fold 8 Wide debut sebagai Galaxy Z Fold 8 varian standar.

Dilansir dari Gizmochina pada Senin (25/5) waktu setempat, menurut informasi dari pembocor teknologi Ice Universe, Samsung disebut tidak menggunakan penamaan “Wide” dan “Large” yang sebelumnya sempat muncul dalam berbagai rumor terkait lini Galaxy Z Fold 8. Berdasarkan rumor yang beredar, Galaxy Z Fold 8 Ultra akan hadir sebagai model tertinggi dengan sejumlah peningkatan spesifikasi dibanding versi reguler. Model Ultra disebut akan membawa baterai 5.000mAh serta sistem tiga kamera belakang dengan lensa telefoto khusus.

Sementara Galaxy Z Fold 8 standar menggunakan baterai sedikit lebih kecil berkapasitas 4.800mAh dan sistem kamera ganda. Namun, versi standar disebut akan mengusung rasio layar yang lebih ringkas dibandingkan model Ultra. Samsung diperkirakan memperkenalkan lini ponsel lipat terbaru tersebut dalam acara Galaxy Unpacked musim panas pada Juli 2026. Sejumlah rumor juga menyebut acara peluncuran kemungkinan digelar di London, meski Samsung belum memberikan konfirmasi resmi





