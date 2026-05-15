Samsung Galaxy Users Can Now Share Files with iPhone Directly, Enhancing Interoperability between Android and iOS

This feature allows users to transfer files between Android and iPhone without the need for third-party apps or cloud storage. It is a significant step towards improving the compatibility between Android and iOS. The announcement was made by Alanna Veiga, the Product Manager of Android at Google, during the I/O Edition 2026 of The Android Show.

Dengan cara ini, pengguna dari kedua ekosistem bisa sering berbagi foto, video, atau dokumen. Fitur Quick Share sebelumnya telah dinikmati oleh pengguna seri Samsung Galaxy S26.

Dengan adanya dukungan ini, pengguna dapat mengirimkan berkas ke iPhone tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga atau mengunggah data ke layanan penyimpanan awan. Ini menandai langkah signifikan dalam meningkatkan interoperabilitas antara Android dan iOS. Pengumuman ini disampaikan oleh Product Manager Android di Google, Alanna Veiga, dalam program The Android Show I/O Edition 2026





