Samsung Galaxy Tab A7 (2020) Tampil Kembali dengan Dolby Atmos, Baterai Jumbo 7.040 mAh, dan Slot MicroSD 1 TB

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 (2020) menawarkan layar 10,4 inci, prosesor Snapdragon 662, audio Dolby Atmos, serta baterai 7.040 mAh yang dapat bertahan hingga 13 jam. Dilengkapi slot microSD hingga 1 TB, perangkat ini hadir dengan harga mulai tiga juta rupiah di pasar Indonesia pada Mei 2026.

Samsung Galaxy Tab A7 (2020) kembali menjadi sorotan pasar tablet Indonesia pada pertengahan 2026. Tablet berlayar 10,4 inci ini mengusung teknologi audio Dolby Atmos yang menghasilkan suara surround yang menggelegar, cocok untuk menonton film, mendengarkan musik, atau mengikuti kelas daring tanpa harus menggunakan headphone eksternal.

Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 662 berarsitektur 11 nm, perangkat ini menawarkan kinerja yang cukup untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, streaming, dan aplikasi produktivitas ringan. Salah satu keunggulan utama yang ditonjolkan adalah kapasitas baterai jumbo berkapasitas 7.040 mAh yang mampu bertahan hingga sekitar 13 jam pemakaian kontinu, serta dukungan pengisian cepat 15 W yang meminimalkan waktu menunggu.

Pengguna dapat memperluas memori internal hingga 1 TB melalui slot microSD, memberi ruang yang luas untuk menyimpan file belajar, video, dan aplikasi tanpa khawatir kehabisan ruang. Desain tablet ini menampilkan bodi aluminium metal yang memberi kesan premium meski berada di segmen harga menengah. Layar TFT LCD beresolusi 2000 × 1200 piksel menampilkan gambar tajam dengan warna yang cukup akurat untuk keperluan multimedia dan presentasi.

Samsung menawarkan beberapa varian RAM dan penyimpanan internal, mulai dari 3 GB + 32 GB hingga 4 GB + 64 GB, serta pilihan konektivitas Wi‑Fi atau LTE bagi yang membutuhkan akses internet seluler. Harga pada Mei 2026 diperkirakan mulai dari tiga juta rupiah, tersedia melalui Samsung Official Store serta marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada.

Berbagai promo dan paket bundling masih diberlakukan, menjadikan Galaxy Tab A7 (2020) pilihan menarik bagi pelajar, profesional muda, dan keluarga yang menginginkan tablet serbaguna dengan kualitas audio dan daya tahan baterai unggul. Jika dibandingkan dengan saudara sejenis, Galaxy Tab A7 (2020) berada di atas Galaxy Tab A7 Lite dalam hal ukuran layar, kapasitas baterai, dan dukungan penyimpanan eksternal, namun sedikit tertinggal di belakang Galaxy Tab A8 (2021) yang menawarkan prosesor lebih baru serta varian RAM/ROM yang lebih tinggi.

Pada intinya, tablet ini memberikan keseimbangan yang baik antara performa, fitur, dan harga, menjadikannya pilihan yang layak dipertimbangkan untuk keperluan belajar daring, hiburan multimedia, atau kerja ringan. Dengan dukungan pembaruan perangkat lunak yang masih berlangsung, pengguna dapat menikmati pengalaman Android yang relatif segar dan aman. Bagi yang mengutamakan kualitas audio, empat speaker berteknologi Dolby Atmos menjadi nilai jual utama yang tidak banyak ditemukan di tablet sekelas ini





