Samsung Galaxy A57 5G Resmi Meluncur di Indonesia: Desain Ramping, AI Canggih, dan Performa Unggul

Samsung kembali menghadirkan inovasi di kelas menengah dengan Galaxy A57 5G. Perangkat ini menawarkan desain tipis dan ringan, peningkatan AI, layar Super AMOLED+, serta performa bertenaga. Harga mulai dari Rp 7 jutaan.

Samsung kembali mengguncang pasar kelas menengah dengan peluncuran Galaxy A57 5G , sebuah perangkat yang mengusung desain yang lebih ramping, ringan, dan peningkatan signifikan pada fitur kecerdasan buatan (AI) serta performa. CNBC Indonesia berkesempatan melakukan hands-on langsung, dan kesan pertama yang langsung terasa adalah desain bodinya yang tipis dan sangat nyaman saat digenggam. Saat pertama kali dipegang, Galaxy A57 5G memberikan sensasi ringan dan tipis yang memanjakan.

Perangkat ini memiliki ketebalan hanya 6,9 mm dengan bobot 179 gram, dan dimensi keseluruhan 161,5 x 76,8 x 6,9 mm. Desain yang lebih ramping ini tidak hanya estetis, tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan penggunaan sehari-hari. Pengalaman menggenggam terasa stabil saat digunakan dengan satu tangan, baik saat merekam konten video maupun menjalankan aktivitas harian. Kesan premium semakin diperkuat dengan desain minimalis dan finishing yang solid, memberikan kesan yang kokoh dan berkualitas tinggi. Selain keunggulan desain, Galaxy A57 5G juga menawarkan ketahanan ekstra. Perangkat ini telah mendapatkan sertifikasi IP68, yang menjamin ketahanan terhadap air dan debu, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi kerusakan akibat lingkungan. Bagian depannya dilindungi oleh Gorilla Glass, yang semakin menambah daya tahan dan keamanan layar terhadap goresan dan benturan ringan. Semua ini dikemas dalam desain yang elegan dan modern, menjadikan Galaxy A57 5G sebagai pilihan yang menarik di kelasnya.\Layar menjadi salah satu sorotan utama pada Galaxy A57 5G. Perangkat ini dilengkapi dengan layar 6,7 inci Super AMOLED+ yang memukau, dengan refresh rate 120Hz yang sangat responsif, memberikan pengalaman visual yang mulus dan imersif. Bezel yang tipis memaksimalkan area tampilan, memberikan pengalaman menonton yang lebih luas dan imersif. Teknologi Vision Booster juga disematkan, yang secara dinamis menyesuaikan tampilan layar untuk memastikan visibilitas optimal dalam berbagai kondisi pencahayaan. Samsung juga menunjukkan komitmennya terhadap inovasi AI dengan menyematkan berbagai opsi asisten AI dalam perangkat ini. Pengguna dapat memanfaatkan Gemini untuk menjelajahi konten, Bixby untuk mengelola pengaturan perangkat dan ekosistem Samsung, serta Perplexity untuk melakukan pencarian informasi yang lebih mendalam. Kehadiran berbagai asisten AI ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, semuanya terintegrasi dalam satu perangkat. Integrasi AI yang mendalam ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka kemungkinan baru dalam cara pengguna berinteraksi dengan ponsel mereka. Selain itu, fitur AI juga dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas kamera, baterai, dan performa keseluruhan, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan personal.\Dari segi performa, Galaxy A57 5G ditenagai oleh prosesor Exynos 1680 yang dibangun dengan fabrikasi 4nm, menjanjikan peningkatan signifikan dalam kinerja CPU, GPU, dan NPU (Neural Processing Unit). Peningkatan pada NPU secara khusus mendukung pemrosesan AI yang lebih responsif dan efisien, membuka potensi untuk aplikasi AI yang lebih canggih dan fitur-fitur yang lebih pintar. Untuk menunjang performa yang kuat ini, Samsung melengkapi Galaxy A57 5G dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh teknologi Super Fast Charging 45W. Pengisian daya yang cepat ini memastikan pengguna dapat kembali menggunakan ponsel mereka dalam waktu singkat, mengurangi kekhawatiran tentang kehabisan daya. Selain itu, sistem pendingin vapor chamber telah ditingkatkan dan dibuat 13% lebih besar dari generasi sebelumnya untuk menjaga suhu tetap stabil bahkan saat bermain game atau merekam video berdurasi panjang. Di sektor fotografi, Galaxy A57 5G menawarkan konfigurasi kamera yang mumpuni. Kamera utama 50MP dengan aperture f/1.8 dan peningkatan pada ISP (Image Signal Processor) menghasilkan foto yang tajam dan warna yang lebih hidup. Mode Nightography memungkinkan pengambilan gambar yang luar biasa dalam kondisi minim cahaya, dengan noise yang minimal. Kamera ultra-wide 12MP memungkinkan pengambilan foto grup dan lanskap yang lebih luas, sementara kamera makro 5MP mendukung pengambilan detail jarak dekat. Untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 12MP yang menghasilkan gambar yang jernih dan berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, Galaxy A57 5G menawarkan kombinasi yang kuat antara desain yang menawan, performa yang bertenaga, dan fitur-fitur canggih yang menjadikannya pilihan yang sangat menarik di pasar ponsel kelas menengah





