Samsung Galaxy A26 5G: Fitur Unggulan, Keunggulan, dan Harga

Samsung Galaxy A26 5G, ponsel pintar kelas menengah dengan layar Super AMOLED 120Hz, kamera utama 50MP, dan baterai 5000mAh. Tersedia di Indonesia dengan harga kompetitif.

Samsung Galaxy A26 5G dibekali dengan serangkaian fitur unggulan yang menjadikannya pilihan menarik di segmennya. Salah satu daya tarik utamanya adalah layar Super AMOLED 120Hz yang menjanjikan pengalaman visual sangat mulus dan cerah.

Selain itu, kemampuan fotografi juga ditingkatkan dengan kamera utama 50MP yang dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS), memastikan hasil jepretan yang tajam dan stabil. Inovasi AI menjadi sorotan utama dengan hadirnya fitur Galaxy AI, termasuk 'Circle to Search' yang memudahkan pencarian informasi hanya dengan melingkari objek di layar. Untuk daya tahan, perangkat ini dibekali baterai 5000mAh yang siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari.

Keamanan dan durabilitas juga menjadi prioritas dengan sertifikasi IP67 untuk ketahanan debu dan air, serta perlindungan Gorilla Glass Victus+ di bagian depan dan belakang





