Samsat Keliling Hadir di Car Free Day Jakarta, Mudahkan Bayar PKB Tanpa Antre

Polda Metro Jaya menyediakan layanan Samsat Keliling di Bundaran HI setiap Minggu pertama bulan, memudahkan warga Jakarta bayar PKB secara cepat sambil beraktivitas di area Car Free Day.

Warga Jakarta kini dapat menyelesaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) melalui layanan Samsam Keliling yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) setiap Minggu pertama tiap bulan.

Pada Minggu, 7 Juni 2026, gerai sementara itu beroperasi di samping Hotel Mandarin Oriental, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, mulai pukul enam pagi hingga sepuluh pagi waktu setempat. Penyelenggaraan rutin ini bertujuan memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan yang ingin membayar pajak tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat. Masyarakat yang berencana memanfaatkan fasilitas tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen administratif, antara lain fotokopi STNK, fotokopi BPKB, identitas diri (KTP), serta bukti pembayaran pajak sebelumnya.

Kendaraan yang akan diproses tidak boleh memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun; bila ada tunggakan di atas periode tersebut, pembayaran harus dilakukan secara langsung di kantor Samsat wilayah masing‑masing. Gerai Samsat Keliling khusus melayani pembayaran PKB tahunan. Layanan lain seperti penggantian pelat nomor, perubahan data kendaraan, atau perpanjangan STNK tetap harus dilakukan di kantor Samsat resmi sesuai wilayah pendaftaran kendaraan.

Untuk menambah pilihan, pemilik kendaraan dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang memungkinkan pembayaran PKB secara daring melalui ponsel pintar. Aplikasi ini telah terintegrasi di 33 provinsi di seluruh Indonesia, memberikan kemudahan akses tanpa harus keluar rumah. Namun, SIGNAL juga memiliki batasan: pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut dan tetap harus datang ke kantor Samsat untuk menyelesaikan pembayaran.

Kehadiran Samsat Keliling di kawasan CFD menjadi solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus pajak sambil berolahraga atau beraktivitas di area publik. Mengingat jam layanan terbatas hingga pukul sepuluh pagi, warga disarankan datang lebih awal agar proses administrasi dapat berjalan lancar tanpa antre panjang. Selain mengurangi beban waktu dan biaya transportasi, inisiatif ini juga diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, terutama di kalangan generasi muda yang sering menghabiskan waktu di area Car Free Day.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus memperluas jaringan layanan keliling ini, dengan rencana menambah lokasi strategis lainnya pada masa mendatang, guna memastikan setiap warga dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan secara mudah, cepat, dan transparan





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