Samsat Keliling Hadir di 14 Lokasi Jadetabek, Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Samsat Keliling di 14 lokasi di wilayah Jadetabek pada hari Selasa untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada hari Selasa untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Layanan ini tersebar di 14 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi ( Jadetabek ).

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengantre di kantor Samsat. Kehadiran Samsat Keliling sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan untuk menjangkau kantor Samsat reguler. Jadwal dan lokasi yang beragam memungkinkan masyarakat memilih tempat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan mobilitas mereka, memastikan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, layanan ini juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.\Berikut adalah daftar lengkap 14 lokasi layanan Samsat Keliling yang beroperasi pada hari Selasa, disertai dengan jam operasionalnya: Pertama, di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng, layanan tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Kedua, layanan juga tersedia di halaman parkir Samsat dan halaman Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada jam yang sama, yaitu pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Ketiga, Mal Citraland juga menjadi lokasi layanan dengan jam operasional yang sama. Keempat, bagi warga yang berdomisili atau beraktivitas di sekitar wilayah Jakarta Selatan, layanan Samsat Keliling dapat ditemukan di halaman parkir Samsat (pukul 09.00-15.00 WIB) dan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata (pukul 09.00-14.00 WIB). Kelima, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pada pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Keenam, Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway foodmasphere melayani wajib pajak dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Ketujuh, Giant Poris Gaga dan Metland Cyber City Cipondoh menyediakan layanan dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Kedelapan, halaman parkir Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00-18.00 WIB) juga menjadi lokasi layanan. Kesembilan, halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung melayani dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Kesepuluh, Hal Gtown Square Gading Serpong buka dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Kesebelas, KFC Zambrud menyediakan layanan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Keduabelas, Pasar Bersih Cikarang Baru melayani dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Ketigabelas, halaman parkir Samsat Depok (08.00-14.00 WIB) dan RS Bhayangkara Brimob (08.00-12.00 WIB) juga menyediakan layanan. Terakhir, halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir membuka layanan dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.\Dengan adanya layanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan daerah melalui penerimaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya atau sumber informasi terpercaya lainnya. Pastikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti STNK, KTP, dan bukti pembayaran pajak terakhir, sebelum mengunjungi lokasi layanan. Dengan demikian, proses pembayaran pajak dapat berjalan lancar dan efisien. Keberadaan layanan Samsat Keliling adalah wujud nyata komitmen Ditlantas Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan, diharapkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat, sehingga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jadetabek





