Samsat Keliling Buleleng: Inovasi betalningsservice

Inovasi yang mendekatkan pelayanan publik, menjadikannya lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga. Luncurkan inovasi untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum terkendala oleh jarak maupun waktu.

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

Layanan jemput bola ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lagi terkendala oleh jarak maupun waktu. Dengan sistem jemput bola, proses pembayaran pajak diharapkan menjadi lebih efisien tanpa harus mengantre panjang. Masyarakat di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut diajak untuk memanfaatkan mobil Samsat Keliling yang akan beroperasi secara terjadwal. Warga hanya perlu menunggu jadwal kunjungan ke wilayah desa masing-masing untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Antusiasme warga terlihat jelas sejak peluncuran perdananya di Car Free Day Singaraja, di mana puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Rencananya, mobil Samsat Keliling akan beroperasi secara terjadwal di berbagai lokasi strategis termasuk kecamatan-kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian. Untuk menghadiri peluncurannya, hadir Kepala Bappenda Provinsi Bali, Kepala Bappenda Kabupaten Buleleng, perwakilan Jasa Raharja, unsur Kepolisian, serta Kepala BPD Bali Cabang Singaraja.

Kehadiran mobil Samsat Keliling adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali, Kepolisian, Jasa Raharja, dan BPD Bali. Peluncuran ini menjadi simbol harapan baik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus berinovasi demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak





