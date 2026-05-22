Sampoerna Booth di Jogja Financial Festival 2026 Mencari Talenta-Talenta Terbaik

Sumo peserta mengunjungi booth PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, DIY, Jumat (22/5/2026). HMSP melalui Sampoerna Career turut hadir dalam ajang Jogja Financial Festival 2026. Manager Talent Acquisition HMSP, Linda Liu, menuturkan, Sampoerna memiliki booth di Jogja Financial Festival 2026 untuk menginformasikan ke para pengunjung, terutama kalangan mahasiswa, terkait dengan lowongan kerja yang ada di Sampoerna. Ini juga mencakup lowongan kerja dengan status magang atau internship bagi mahasiswa yang belum lulus kuliah, namun ingin mencari pengalaman di dunia profesional. Sampoerna berharap booth ini bisa mempertemukan talenta-talenta terbaik di Indonesia yang kelak dapat berkesempatan bergabung dengan perusahaan tersebut.

Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center (JEC) pada 22-23 Mei 2026. Manager Talent Acquisition HMSP, Linda Liu, menuturkan, Sampoerna memiliki booth di Jogja Financial Festival 2026 untuk menginformasikan ke para pengunjung, terutama kalangan mahasiswa, terkait dengan lowongan kerja yang ada di Sampoerna. Ini juga mencakup lowongan kerja dengan status magang atau internship bagi mahasiswa yang belum lulus kuliah, namun ingin mencari pengalaman di dunia profesional.

"Kita kan memiliki program-program development. Jadi kalau teman-teman join ke kita Itu bisa melalui jalur internship bagi yang belum lulus Jadi kalau mahasiswa aktif itu bisa masuk ke kita sebagai internship," ujar dia ketika ditemui di Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026). Selain program magang, Linda menjelaskan, Sampoerna memiliki berbagai program pengembangan karier, baik untuk fresh graduate maupun yang sudah memiliki pengalaman bekerja.

Tak hanya itu, guna memudahkan akses informasi terkait karier, Sampoerna menyediakan kode QR bagi para peserta Jogja Financial Festival 2026 agar dapat mengakses informasi lowongan kerja yang sedang tersedia di situs resmi perusahaan. Dari situ, para peserta juga bisa langsung melamar pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Lebih lanjut, booth Sampoerna juga menyediakan sesi diskusi bersama peserta JFF 2026 yang hadir untuk bisa berkonsultasi seputar karier.

Sebagai contoh, pengunjung booth bisa berdiskusi dengan pihak Sampoerna untuk mengetahui Curriculum Vitae (CV) yang disusun apakah sudah tepat atau belum. Selain itu, para pengunjung juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai ide seputar karier yang diinginkan, misalnya, pengunjung bisa mengungkapkan harapan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang suportif atau memiliki pola kerja seimbang. Menariknya, booth ini juga membagikan merchandise eksklusif dari Sampoerna. Syaratnya cukup mudah, hanya perlu follow Instagram @sampoernacarreer, Linkedin Sampoerna serta menuliskan idenya di wall innovation.

Booth Sampoerna juga menarik perhatian banyak pengunjung lantaran tersedia photobooth yang dapat langsung ditransformasi menggunakan teknologi Artificial Intelligent (AI). Kehadiran booth Sampoerna di JFF 2026 diharapkan bisa mempertemukan talenta-talenta terbaik di Indonesia yang kelak dapat berkesempatan bergabung dengan perusahaan tersebut. Mengingat, Sampoerna telah banyak menerima talenta-talenta terbaik dan senantiasa berfokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bawah naungan perusahaan





