Samir Nasri Mundur dari Tugas Komentator Final Liga Champions

Samir Nasri telah memutuskan untuk menarik diri dari tugasnya sebagai komentator di pinggir lapangan untuk final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal di Budapest.

Keputusan ini diambil setelah ia menjadi sasaran hinaan keras dari suporter ultras PSG selama pertandingan semifinal di Allianz Arena Munich. Gelandang yang sudah pensiun itu awalnya dijadwalkan bergabung dengan tim penyiaran Canal+ untuk memberikan analisis langsung dari pinggir lapangan, namun daftar akreditasi yang direvisi tidak lagi mencantumkan namanya.

Final yang sangat dinantikan ini mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa: PSG sebagai juara bertahan yang lolos setelah kemenangan agregat 6-5 yang dramatis atas Bayern Munich, dan Arsenal yang menyingkirkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam dua leg. Nasri memilih untuk menghindari situasi bermusuhan yang mungkin terulang, mengingat pengalaman pahitnya di Munich di mana ia diteriaki dan diejek secara brutal oleh kelompok ultras.

Kelompok pendukung PSG dikenal sangat fanatik, dan bagi mereka, Nasri bukanlah mantan pemain yang dihormati, melainkan seorang pengkhianat karena pernah membela Marseille. Sebelum pindah ke Arsenal dan kemudian Manchester City, Nasri mencatatkan 166 penampilan untuk Marseille, klub yang menjadi rival sengit PSG. Persaingan ini memicu permusuhan yang meledak di Munich. Selama siaran langsung, suporter bergantian antara memberikan tepuk tangan hangat kepada mantan pemain sayap PSG David Ginola dan melontarkan ejekan keji kepada Nasri.

Hinaan terus berlanjut bahkan setelah pertandingan usai, dengan sebagian massa menggunakan pengeras suara untuk berulang kali meneriakkan bayar pajak kepadanya. Teriakan ini merujuk pada kontroversi pajak yang menimpanya pada bulan Maret, ketika otoritas pajak Prancis menyita aset senilai sekitar 5,5 juta euro terkait dugaan utang pajak. Nasri dituduh menghabiskan lebih dari 200 hari dalam setahun di Prancis meskipun mengklaim tinggal di Dubai, dengan penyidik mengutip 212 pesanan makanan yang dikirim ke Paris melalui aplikasi Deliveroo sebagai bukti.

Pengacara Nasri dengan tegas membantah tuduhan tersebut, namun berita negatif itu sudah cukup memicu ejekan agresif dari tribun. Meskipun mundur dari tugas di pinggir lapangan, Nasri tidak akan absen dari layar kaca akhir pekan ini. Setelah pertandingan final yang sangat dinantikan pada Sabtu malam, ia akan bergabung dengan panel studio Canal+ di Paris untuk memberikan analisis pertandingan bersama Mickael Landreau. Dalam suasana yang lebih terkendali dan jauh dari kerumunan suporter yang riuh, Nasri akan berbagi wawasan ahli tentang jalannya laga.

Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ia ingin menghindari tekanan dari para pendukung PSG, ia tetap berkomitmen untuk berbagi pengetahuannya tentang sepak bola. Insiden ini juga menyoroti betapa panasnya rivalitas antara PSG dan Marseille, serta bagaimana masa lalu seorang pemain dapat mempengaruhi perlakuan yang diterimanya di dunia sepak bola. Final Liga Champions antara PSG dan Arsenal diprediksi akan berlangsung sengit, dengan kedua tim memiliki ambisi besar untuk mengangkat trofi tertinggi Eropa





