Samin Tan Terdakwa Korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup Rugikan Negara Rp17,7 Triliun

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Samin Tan, pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup, korupsi dan pencucian uang senilai Rp18,1 triliun terkait tambang batu bara di Kalimantan Tengah.

Putera Tan, tersangka utama dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), menghadiri sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung mendakwa Putera Tan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan tersebut karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp17,7 triliun.

Ruginya negara tersebut merupakan dampak langsung dari aktivitas ilegal yang meliputi penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara di kawasan hutan. Lokasi aktivitas ilegal ini berada di wilayah tambang PT AKT yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan selama kurun waktu dari tahun 2017 hingga 2025, di mana perusahaan terus beroperasi despite status kontrak yang telah berakhir.

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Mekanisme Ilegal Ekspor ke Rescom Mineral

JPU Nasrullah Syam menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) bernilai Rp18,1 triliun dilakukan melalui mekanisme ekspor batu bara ilegal. Kegiatan ini bersumber dari wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT AKT yang statusnya telah diterminasi atau diakhiri secara resmi.

Sebanyak 5,88 juta Metrik Ton (MT) batu bara dikirim kepada perusahaan asing Rescom Mineral Trading FZE (Ltd). Pembayaran atas ekspor tersebut tidak melalui rekening perusahaan yang sah, melainkan ditransfer ke rekening-rekening yang dikendalikan secara pribadi oleh Putera Tan.

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JPU Nasrullah Syam menyatakan bahwa pembayaran dilakukan melalui beberapa perusahaan afiliasi dan properti yang mengatasnamakan pihak lain namun tetap di bawah kendali penuh Putera Tan. Dana hasil penjualan tersebut kemudian dicuci agar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka tanpa meninggalkan jejak legal.

Posisi Jaksa Penuntut Umum dan Bukti Pelanggaran

Dalam sidang di PN Jakpus, Jumat, 6 November 2026, Jaksa Nasrullah Syam membeberkan detail pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup. Ia menyoroti bahwa Putera Tan secara terang-terangan memerintahkan Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, untuk tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan.

Ketua JPU tersebut menegaskan bahwa Putera Tan mengetahui bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) milik perusahaannya telah diterminasi. Status akhir kontrak tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 yang ditandatangani pada 19 Oktober 2017.

JPU Nasrullah Syam menjelaskan bahwa Putera Tan sengaja tidak menempatkan hasil penjualan batu bara ilegal pada rekening resmi PT AKT. Sebagai gantinya, ia meminta pihak Rescom Mineral Trading FZE untuk mentransfer pembayaran ke rekening penampung yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa.

Identitas penerima transfer tersebut meliputi Vera Likin, Kenneth Raymond Allan, dan Andreas. Untuk pembayaran rutin, utang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan pembelian suku cadang alat berat, delegasi penanganan didelegasikan kepada Andreas yang berhubungan langsung dengan perwakilan Rescom, Mr. Vish.

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Dampak Keuangan dan Langkah Hukum Selanjutnya

Tindakan Putera Tan telah membawa keuntungan finansial ilegal bagi sejumlah pihak. Putera Tan memperkaya diri sendiri senilai Rp17,74 triliun. Selain itu, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP/KSOP) Rangga Ilung diuntungkan sebesar Rp3,98 miliar, dan Muhammad Juni Eka Wardana mendapatkan Rp170,47 miliar.

Putera Tan juga menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset properti secara masif. Melalui perusahaan afiliasinya, PT Sarana Bakti Angkasa, ia membeli 104 bidang tanah dan tujuh bangunan di berbagai lokasi dengan menggunakan nama berbeda untuk menghindari pelacakan otoritas.

Menurut rincian JPU, dana hasil penjualan batu bara yang telah dicuci dapat dipergunakan untuk kepentingan Putera Tan sebanyak 690,5 juta dolar Amerika Serikat (AS). Rekening penampung utama yang digunakan secara berganti-ganti setiap periode menunjukkan upaya sistematis untuk menyamarkan asal usul uang.

JPU Nasrullah Syam meminta pengadilan menjatuhkan pidana berat berdasarkan Pasal 20 huruf c jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 607 ayat (1) huruf a atau b KUHP Nasional. Selain itu, dakwaan juga merujuk pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.