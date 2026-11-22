Legenda sepak bola Arab Saudi Sami Al-Jaber menyatakan pilihan terhebat antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi serta menghormati bintang dunia lain dalam wawancara.

Legenda sepak bola Arab Saudi, Sami Al-Jaber, secara resmi memilih Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik di antara para ikon dunia, mengalahkan Lionel Messi dan rekan-rekan bintang mereka dalam sebuah tantangan selebriti. Keputusan ini muncul ketika legenda Al Hilal tersebut dihadapkan pada pilihan-pilihan berat di program televisi populer yang disiarkan oleh MBC 1.

Konteks Wawancara dan Media Sosial

Program yang dikenal dengan nama Nadina mengunggah sebuah video di platform X yang memperlihatkan Sami Al-Jaber menjalani tantangan memilih pemain terbaik di antara sejumlah bintang dunia. Konten tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan perbandingan antara dua raksasa sepak bola modern yang saat ini membela klub berbeda di seluruh globe.

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Sami Al-Jaber, legenda Al Hilal, memilih yang terbaik antara Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr asal Portugal, dan Lionel Messi, bintang Inter Miami asal Argentina. Melalui pilihan ini, sang legenda menegaskan posisinya dalam menghargai karir dan dampak global dari kedua pemain tersebut.

Riwayat Karir yang Membimbing Pilihan

Sami Al-Jaber dianggap sebagai salah satu pemain yang meraih ketenaran paling luas, baik di Arab Saudi maupun di level kontinental. Lahir di ibu kota Riyadh pada 11 Desember 1971, ia memulai kariernya bersama tim junior Al Hilal sebelum debut untuk tim utama pada 1989.

Al-Jaber tercatat memperkuat timnas Arab Saudi di empat edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni pada 1994, 1998, 2002, dan 2006. Ia menjadi satu-satunya penyerang di level Arab yang mampu mencatatkan hal tersebut. Publik Arab menantikan laga antara Arab Saudi dan Maroko di putaran final Piala Dunia 1994.

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Baru tujuh menit berjalan, Sami Al-Jaber mencetak gol pertamanya di Piala Dunia saat maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menaklukkan gawang lawan. Arab Saudi kemudian menang 2-1 pada edisi yang membawa mereka lolos ke babak 16 besar. Timnas Arab Saudi berhasil lolos ke Piala Dunia 1998 di Prancis, dan Al-Jaber mencetak gol keduanya dalam sejarah Piala Dunia, juga dari titik penalti, ke gawang Afrika Selatan.

Namun, Arab Saudi saat itu gagal lolos dari fase grup. Al-Jaber tidak berhasil mencetak gol pada penampilan ketiganya di Piala Dunia 2002. Namun, di usia 36 tahun, ia menunjukkan eksistensinya pada partisipasi terakhirnya di Piala Dunia 2006 dengan mencetak gol ketiganya secara pribadi dalam laga yang berakhir imbang 2-2 antara Arab Saudi dan Tunisia.

Di level klub, para pendukung Al Hilal pun mengenang perjalanan gemilang Al-Jaber. Ia merupakan salah satu pemain yang meraih gelar Liga Champions Asia dengan nama lamanya, "Kejuaraan Klub Asia Liga Champions", pada 1992 dan 2000. Ia juga meraih gelar Piala Winners Asia bersama tim sebanyak dua kali, pada 1996-1997 dan 2002, serta gelar Piala Super Asia pada 1997.

Profil Statistik dan Prestasi Internasional

Al-Jaber juga menjadi bagian dari skuad timnas Arab Saudi yang meraih gelar Piala Teluk dalam dua kesempatan, yakni pada 1994 dan 2002. Ia mengakhiri kariernya bersama Arab Saudi setelah tampil dalam 163 pertandingan dan mencetak 46 gol, lalu mengumumkan pensiun dari timnas usai laga melawan Spanyol.

Pertandingan tersebut merupakan laga terakhir Arab Saudi di Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Di kancah domestik, Al-Jaber turut membantu Al Hilal meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak lima kali, Piala Putra Mahkota juga lima kali, dan Piala Federasi empat kali, ditambah banyak gelar domestik lainnya.

Sami Al-Jaber mengucapkan perpisahan kepada klub kesayangannya dalam laga antara Al Hilal dan Manchester United pada 2008. Laga itu menutup perjalanan panjangnya bersama klub, di mana ia mencetak 177 gol dan dianggap sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut.

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Perbandingan dengan Bintang Dunia Lain

Tantangan di program Nadina dimulai dengan pilihan antara Rodri, pemain Barcelona, dan Karim Benzema, mantan bintang Al Hilal, dan ia memilih Rodri. Legenda Al Hilal itu kemudian memilih Lamine Yamal, bintang Barcelona, ketimbang Olise, Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, Luka Modric, bintang Milan, dan mantan penyerang Brasil, Kaka.

Ketika diminta memilih antara Lamine Yamal dan Ronaldinho, ia memilih sang legenda Brasil. Setelah itu, ia lebih mengunggulkan rekan senegara Ronaldinho, Ronaldo "Il Fenomeno", yang juga ia pilih ketimbang legenda Barcelona, Johan Cruyff, dan legenda Prancis, Zinedine Zidane, yang saat ini menjabat pelatih timnas Prancis.

Dalam hierarki pilihan akhirnya, Sami Al-Jaber memilih Cristiano Ronaldo sebagai puncak dari semua pemain yang pernah ia bandingkan. Keputusan ini menempatkan bintang Al Nassr di posisi tertinggi, mengungguli Lionel Messi yang membela Inter Miami. Ronaldo juga dipilih di atas legenda Brasil lainnya seperti Kaka, yang sebelumnya kalah dari Ronaldo dalam putaran-putaran sebelumnya.

Dampak Terhadap Sepak Bola Asia dan Arab

Sepak bola Arab Saudi telah melahirkan banyak bintang cemerlang yang memperkaya perjalanan sepak bola di Benua Asia, dan mantan bintang timnas serta klub Al Hilal, Sami Al-Jaber, adalah salah satu yang paling menonjol. Kontribusinya selama bertahun-tahun turut menghasilkan banyak prestasi gemilang bagi region ini.

Pengakuan terhadap Cristiano Ronaldo oleh salah satu ikon sepak bola Arab menunjukkan adanya pergeseran dinamis di mana Liga Saudi kini menjadi panggung bagi para legenda dunia. Hal ini memperkuat posisi Arab Saudi sebagai hub baru dalam lanskap sepak bola global pasca-retirnya sebagian besar bintang Eropa.

Pilihan Sami Al-Jaber tidak hanya bersifat personal tetapi juga mencerminkan apresiasi mendalam terhadap dampak karir yang ditinggalkan oleh para legenda. Dengan memilih Ronaldo di atas Messi, ia menegaskan standar tinggi untuk pemain yang memiliki durasi karir puncak yang panjang dan dampak global yang luas.