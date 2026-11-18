Mahasiswa UI mengekspresikan kekhawatiran terhadap rencana pembangunan sekolah di lahan hutan. Mereka mendesak Pemerintah menggunakan lahan terlantar demi kelestarian lingkungan.

Kabar mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia telah memicu reaksi keras di kalangan mahasiswa. Rencana penggunaan lahan seluas delapan hektare tersebut ditentang oleh sebagian mahasiswa karena berpotensi merusak ekosistem hijau kampus. Protes ini muncul langsung setelah kabar tersebut tersebar di kalangan civitas akademika pada pertengahan November 2026.

Para mahasiswa menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset vital untuk kegiatan akademik, bukan untuk konversi fungsi menjadi bangunan fisik. Mereka mendesak agar pemerintah memprioritaskan perbaikan fasilitas pendidikan di daerah terpencil yang minim akses.

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Reaksi Mahasiswa FISIP UI terhadap Rencana

Joana, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, mengungkapkan kekejutannya saat mendengar rencana pembangunan tersebut pertama kali di kelas. Ia dan rekan-rekannya langsung menggelar diskusi internal untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pemanfaatan area hutan. Tanggal Rabu, 18 November 2026, menjadi momen di mana keresahan ini semakin menguat di lingkungan kampus.

Menurut Joana, Hutan Universitas Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai laboratorium hidup bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dan riset lapangan secara langsung. Konversi lahan ini dinilai akan mengganggu kondisi ekologis dan mengurangi ruang bagi kegiatan akademis berbasis lapangan. Ia menilai sangat disayangkan apabila hutan yang masih asri tersebut direnovasi menjadi sekolah.

Joana menyampaikan bahwa niat baik Pemerintah untuk membantu masyarakat melalui Sekolah Rakyat adalah hal yang positif. Namun, solusi ini tidak tepat jika harus mengorbankan kawasan hutan. Ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki akses dan bangunan sekolah yang sudah ada demi memberikan kesempatan belajar yang lebih baik dan nyaman bagi anak-anak.

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Alih-alih membangun di lokasi hutan, Joana menyarankan agar bantuan pendidikan diberikan kepada anak-anak yang belum memiliki akses sekolah sama sekali. Pemerintah didorong untuk membangun Sekolah Rakyat di daerah-daerah terpencil tanpa merusak ekosistem lingkungan. Prioritas harus diberikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan yang parah.

Kekhawatiran Ekologis dari Mahasiswa UI Lainnya

Mahasiswa lain bernama Rifqy juga memberikan tanggapan tegas terkait isu ini. Ia setuju dengan upaya Pemerintah mencerdaskan kehidupan anak melalui pendidikan. Namun, Rifqy menegaskan bahwa membangun sekolah menggunakan kawasan hutan Universitas Indonesia adalah langkah yang salah sasaran.

Rifqy berargumen bahwa Hutan Kota harus dibiarkan dalam kondisi aslinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pembangunan di sana akan merusak ekosistem tanaman dan mengurangi produksi oksigen alamiah yang vital bagi perkotaan. Ia meminta Kementerian Sosial sebagai penggagas program ini untuk menghitung ulang dampaknya.

Jika dampak kerusakan hutan menjadi konsekuensi utama, Rifqy mendesak agar rencana tersebut ditinjau kembali. Ia mendorong penggunaan lahan yang saat ini terbengkalai untuk membangun sekolah di daerah yang minim fasilitas pendidikan. Pembangunan di sekitar kampus Universitas Indonesia sudah banyak tersedia, sehingga tidak perlu mengambil alih hutan kota.

Rifqy juga menyoroti masalah prioritas alokasi anggaran. Ia bertanya mengapa pemerintah tidak membangun di daerah yang benar-benar membutuhkan fasilitas pendidikan dibandingkan membangun di kawasan yang sudah memiliki akses cukup baik. Fokus harus dialihkan ke anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan akses transportasi ke sekolah.

Posisi Kementerian Sosial dan Universitas Indonesia

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan rencana pembangunan ini saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pertemuan tersebut membahas kesiapan lahan di sisi Jakarta yang dikelola oleh Universitas Indonesia. Menteri Sosial menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah bagian dari Hutan Kota Universitas Indonesia.

Luas total Hutan Kota Universitas Indonesia mencapai seratus hektare. Dari luas tersebut, lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat memiliki ukuran delapan hektare. Menteri Sosial menyatakan bahwa Universitas Indonesia bersedia memberikan lahannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas.

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Universitas Indonesia sendiri menyatakan dukungan terhadap rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat di kawasan kampus, Depok, Jawa Barat. Namun, dukungan ini diiringi dengan penegasan komitmen universitas untuk tetap menjaga dan memelihara hutan kota sebagai kawasan hijau.

Erwin Panigoro, Direktur Direktorat Hubungan Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Masyarakat Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa rencana ini sejalan dengan mandat perguruan tinggi negeri. Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan.

Tahap Administrasi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah

Rencana pembangunan ini bermula dari pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membahas kesiapan lahan dan koordinasi antarinstansi.

Pemerintah menilai tanah yang dikelola Universitas Indonesia adalah tanah milik negara. Apabila negara memerlukannya untuk kepentingan publik yang lebih luas, Universitas Indonesia mendukung pemanfaatannya. Dukungan ini diberikan dengan tetap mengutamakan prinsip pelestarian lingkungan.

Pembangunan sekolah tersebut masih memerlukan penguatan administrasi yang ketat. Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Universitas Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur hukum dan lingkungan terpenuhi.

Universitas Indonesia mengelola lahan di sejumlah lokasi strategis, antara lain di Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Pengelolaan lahan yang luas ini menjadi tanggung jawab besar bagi universitas untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam.

Proses selanjutnya akan melibatkan penyusunan kerangka kerja sama yang jelas antara para pihak. Pastikan seluruh pihak berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Mahasiswa terus memantau perkembangan此事 ini untuk memastikan aspirasi mereka untuk menjaga lingkungan tetap didengar oleh para pengambil kebijakan.