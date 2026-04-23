Salon Kecantikan dengan Sentuhan Kasih: Kisah Inspiratif Anastasia untuk ODGJ

Anastasia Puji Astuti, seorang pengusaha salon, membuka ruang aman dan penuh kasih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), memberikan perawatan kecantikan sekaligus dukungan emosional dan mengubah stigma negatif di masyarakat. Dukungan dari PNM Mekaar membantu mewujudkan visinya.

INFO NASIONAL – Kisah inspiratif datang dari Anastasia Puji Astuti, seorang pengusaha salon yang tidak hanya berfokus pada kecantikan fisik, tetapi juga pada penyembuhan jiwa.

Di balik kesuksesan salon yang dirintisnya, tersimpan sebuah dedikasi mulia untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam realitas sosial yang seringkali penuh stigma, ODGJ kerap kali menghadapi diskriminasi dan pengabaian. Namun, Anastasia memilih jalan yang berbeda. Ia membuka pintu salonnya lebar-lebar, menciptakan sebuah ruang aman dan nyaman bagi mereka yang seringkali terpinggirkan.

Salon ini bukan sekadar tempat untuk memanjakan diri dengan perawatan kecantikan, melainkan sebuah oase kasih sayang dan penerimaan bagi mereka yang membutuhkan. Anastasia tidak hanya melihat ODGJ sebagai individu yang berbeda, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat yang berhak mendapatkan penghargaan, dukungan, dan kesempatan yang sama. Dengan penuh kesabaran dan empati, ia mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan jiwa, menjangkau mereka yang seringkali luput dari perhatian, dan mengedukasi masyarakat untuk mengubah persepsi negatif terhadap ODGJ.

Baginya, menghilangkan stigma adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Ia percaya bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi mentalnya, memiliki potensi dan nilai yang sama.

“Saya ingin mereka merasa diterima dan dihargai, karena bagi saya, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang perlu didukung,” ungkap Anastasia dengan tulus. Lebih dari sekadar memberikan layanan kecantikan, Anastasia berusaha membangun kepercayaan diri dan harga diri bagi ODGJ melalui interaksi positif dan dukungan emosional. Ia menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan di salonnya, sehingga ODGJ merasa nyaman dan aman untuk mengekspresikan diri. Untuk mewujudkan visinya, Anastasia memanfaatkan layanan pembiayaan dan pemberdayaan dari PNM Mekaar.

Dukungan modal dari PNM Mekaar memungkinkan Anastasia untuk memperluas usahanya, menambah peralatan salon, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

'Mendapatkan dukungan modal dari PNM Mekaar adalah langkah besar bagi saya. Ini bukan hanya tentang mengembangkan usaha salon, tetapi juga untuk terus membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan,' jelas Anastasia. Dengan dukungan tersebut, salon Anastasia semakin stabil dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada perekonomian keluarga dan lingkungan sekitar. Keberhasilan Anastasia ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary.

Menurutnya, kisah Anastasia adalah contoh nyata bagaimana bisnis dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan sosial.

“Kepeduliannya terhadap ODGJ menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari dampak sosial yang bisa kita berikan kepada sesama. Kami bangga dapat berkontribusi dengan memberikan dukungan modal usaha melalui Mekaar,' kata Dodot. Kisah Anastasia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan sekecil apapun dapat memberikan perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Ia adalah inspirasi bagi para pengusaha muda untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selamat Hari Kartini! Ini 5 Produk Kecantikan Paling Diburu Wanita RIPerempuan Indonesia semakin aktif dan selektif dalam memilih produk kecantikan.

Read more »

Gisella Anastasia di Sekawan Limo 2: Peran Kecil, Dampak Besar dalam CeritaGisella Anastasia antusias bergabung di film Sekawan Limo 2: Gunung Klawih sebagai Yu Chen. Meskipun perannya kecil, ia senang melengkapi cerita horor Bayu Skak ini.

Read more »

Brand Kecantikan asal Korsel Tutup Gerai Fisik, Innisfree Hengkang dari Indonesia?Sejumlah toko mandiri brand kecantikan asal Korea Selatan ini memang terlihat berhenti beroperasi di berbagai pusat perbelanjaan.

Read more »

Final Pemilihan Puteri Indonesia 2026, 4 Ratu Kecantikan Dunia Akan Hadir di IndonesiaMalam grand final Pemilihan Puteri Indonesia 2026 akan berlangsung di JICC, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 24 April 2026.

Read more »

Gisella Anastasia Pilih Jujur dan Tak Tutupi Masa Lalu dari GempiGisella Anastasia akui pilih jujur bercerita tentang masa lalunya pada putrinya, Gempi dibanding membuat putrinya tahu dari dunia luar

Read more »

Rahasia Kecantikan Model Victoria's Secret: Makan Sarden KalenganSeberapa efektif perawatan kecantikan si model Victorias Secret

Read more »