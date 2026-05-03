Salmokji: Whispering Water Lampaui 237 Ribu Penonton di Indonesia, Pecahkan Rekor Penayangan Perdana di Korea!

Film horor Korea Salmokji: Whispering Water meraih kesuksesan besar di Indonesia dengan melampaui 237 ribu penonton dalam dua hari pertama penayangan. Angka ini melampaui perolehan penonton di Korea Selatan pada penayangan perdana.

Film horor Korea Selatan , Salmokji: Whispering Water , telah berhasil mencuri perhatian para pecinta film di Indonesia dengan perolehan penonton yang sangat memuaskan. Pada hari pertama penayangannya, film ini berhasil menarik 139.000 penonton di seluruh bioskop Indonesia.

Angka ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap film horor Korea, yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kesuksesan tidak berhenti di situ. Memasuki hari kedua penayangan, jumlah penonton Salmokji: Whispering Water melonjak drastis menjadi lebih dari 237.000 orang. Peningkatan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa film ini berhasil menciptakan *word-of-mouth* yang kuat, di mana penonton yang telah menyaksikan film ini merekomendasikannya kepada teman dan keluarga mereka.

Bahkan, angka penonton di Indonesia ini melampaui perolehan penonton pada penayangan perdana di Korea Selatan, yang hanya mencapai sekitar 89.000 penonton. Hal ini menunjukkan bahwa pasar film horor Indonesia sangat menjanjikan dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut. Keberhasilan Salmokji: Whispering Water juga menjadi bukti bahwa kualitas film horor Korea semakin meningkat, dengan cerita yang menarik, visual yang menawan, dan akting yang memukau.

Film ini tidak hanya menawarkan ketakutan dan ketegangan, tetapi juga menyajikan elemen-elemen misteri dan psikologis yang membuat penonton terpaku di kursi mereka. Salmokji: Whispering Water mengisahkan tentang sebuah tim produksi film yang ditugaskan untuk kembali ke sebuah waduk terpencil bernama Salmokji. Tujuan mereka adalah untuk mengambil ulang rekaman pemandangan yang sebelumnya terganggu oleh penampakan sosok misterius yang tidak dikenal.

Perjalanan yang awalnya tampak seperti tugas rutin berubah menjadi mimpi buruk ketika Su In, seorang produser muda yang menggantikan rekan seniornya yang menghilang secara misterius, dan keenam anggota kru lainnya mulai mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Waduk Salmokji, dengan airnya yang gelap dan dalam, menjadi latar belakang yang sempurna untuk menciptakan suasana mencekam dan penuh ketegangan. Sosok misterius yang mengintai dari dalam perairan waduk tersebut menjadi sumber teror utama dalam film ini.

Ketika kru produksi berusaha melarikan diri dari lokasi tersebut, mereka mendapati bahwa perangkat GPS mereka tiba-tiba tidak berfungsi, membuat mereka tersesat di area terpencil dan terputus dari dunia luar. Kondisi ini memperburuk situasi dan memaksa mereka untuk menghadapi teror tanpa arah yang jelas. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti rasa takut, kehilangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Selain itu, film ini juga mengangkat isu-isu sosial seperti tekanan kerja dan dampak psikologis dari trauma.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan Salmokji: Whispering Water adalah penampilan para aktornya. Kim Hye-yoon, yang memerankan karakter Su In, berhasil membawakan karakter produser yang tangguh namun rentan dengan sangat meyakinkan. Ia mampu menggambarkan tekanan dan ketakutan yang dialami oleh Su In dengan sangat realistis. Lee Jong-won, yang berperan sebagai Ki Tae, juga memberikan penampilan yang kuat sebagai salah satu anggota kru yang terjebak dalam rangkaian peristiwa misterius.

Chemistry antara Kim Hye-yoon dan Lee Jong-won juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Selain akting yang memukau, film ini juga menawarkan visual yang menawan dan efek suara yang berkualitas tinggi. Penggunaan sinematografi yang efektif dan musik yang menegangkan berhasil menciptakan suasana yang mencekam dan membuat penonton semakin terlibat dalam cerita. Salmokji: Whispering Water bukan hanya sekadar film horor biasa, tetapi juga sebuah karya seni yang menggabungkan elemen-elemen ketakutan, misteri, dan psikologis dengan sangat baik.

Film ini diharapkan dapat terus menarik perhatian para pecinta film horor di Indonesia dan menjadi salah satu film horor Korea yang paling sukses di tahun ini. Dengan terus meningkatnya jumlah penonton, Salmokji: Whispering Water berpotensi menjadi fenomena budaya yang akan dikenang oleh para penggemar film horor di Indonesia





