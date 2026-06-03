Saleh Kecewa dengan Widiyanti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mempersilakan Saleh menyampaikan catatannya terkait paparan yang telah disampaikan Widiyanti . Namun, Saleh rupanya tidak langsung menyampaikan evaluasi melainkan mencurahkan kekecewaannya.

Saleh mengaku tidak mempermasalahkan soal sapaan, melainkan ingin jujur saja sebab dirinya adalah orang Medan yang dikenal terbuka. Saleh kemudian menyampaikan catatannya terkait substansi rapat, terutama mengenai alokasi anggaran masing-masing kedeputian di Kementerian Pariwisata pada 2026. Selain itu, Saleh juga menyinggung fenomena meningkatnya wisatawan asal Singapura dan Malaysia yang datang ke Indonesia untuk berbelanja, lantaran anjloknya nilai tukar rupiah.

Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberikan klarifikasi terkait isu penolakan rapat dengan Komisi VII DPR RI, menegaskan hubungan kemitraan yang saling menghormati





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Saleh Widiyanti Menteri Pariwisata Komisi VII DPR RI Rapat Kerja

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