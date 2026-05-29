Salat Iduladha 1447 di Masjid Negara IKN dan Penyaluran Ribuan Paket Kurban

IKN menyelenggarakan Iduladha 1447 di Masjid Negara beserta distribusi 4885 paket daging kurban kepada warga sekitar dan pekerja IKN, termasuk partisipasi shohibul kurban dari para pamong, presiden, dan wakil presiden.

Pada Rabu, 27 mei 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berhasil menggelar acara Salat Iduladha 1447 Hijriah, yakni kali pertama ibadah Iduladha diselenggarakan di Masjid Negara IKN.

Acara ini tidak hanya menjadi momentum pengumpulan ibadah bersama bagi umat yang berkumpul, melainkan juga bersinergi dengan rangkaian aksi sosial melalui penyaluran ribuan paket daging kurban kepada warga sekitar IKN dan para pekerja di kawasan pembangunan. Pelaksanaan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah pembangunan ibu kota yang sedang berlangsung. Salat Iduladha berlangsung dengan suasana khidmat yang dipenuhi oleh murid-murid dan pekerja yang hadir di Masjid Negara IKN.

Khotbah Pelaksana Dilaksanakan Oleh Ustaz KH Athian Ali M. Da'i, Lc. , M{A}, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia yang mengingatkan, setiap orang beriman akan diuji oleh Allah SWT





Salat Iduladha Masjid Negara IKN Otorita Ibu Kota Nusantara Penyaluran Kurban Pekerja IKN

