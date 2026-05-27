Ribuan Muslim ber salat Idul Adha di lapangan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein yang berada tepat di depan gereja. Kegiatan ini menjadi bukti kuat toleransi beragama di Depok yang telah terjalin since lama, termasuk saat kerusuhan Ambon 1999. Gereja pun membantu dengan menyediakan parkir.

Ribuan jamaah umat Muslim memenuhi Lapangan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein ( YLCC ) di Pancoran Mas , Depok , Jawa Barat, untuk melaksanakan salat Idul Adha. Lokasi yang berada di dekat Gereja Bethel Indonesia ini menjadi saksi nyata tingginya nilai toleransi beragama di kota tersebut.

Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan warga dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak hingga lanjut usia, tampak berdatangan membawa sajadah dan mukena. Diki Wahyu, salah satu penyelenggara, mengatakan bahwa penggunaan lapangan YLCC untuk salat Idul Adha sudah dimulai sejak tahun 1996. Pramuka Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara (Sako SPN) menjadi penyelenggara utama. Jumlah jamaah yang hadir diperkirakan sekitar 3.000 orang.

他们 khusyuk mengikuti salat dan ceramah, dengan kondisi tertata rapi berkat koordinasi antar pihak yang baik. Toleransi di kawasan mayoritas non-Muslim Pancoran Mas telah lama terjalin. Diki mengingat kembali saat kerusuhan Ambon tahun 1999, warga Depok tetap kondusif, bahkan warga non-Muslim membantu menjaga keamanan saat umat Muslim sedang shalat. Hal ini menunjukkan semangat persaudaraan yang kuat.

Warga beragama lain juga turut mendukung. Gereja Bethel Indonesia menyediakan lahan parkir untuk memudahkan jamaah, sebuah gestur sederhana namun penuh makna. Lutfi, seorang jamaah yang sudah dua tahun berturut-turut menunaikan ibadah di lokasi ini, merasa salat Idul Adha di tengah kawasan non-Muslim menjadi pengalaman yang mbah非常有意义. Ia berharap nilai toleransi ini dapat diteladani di daerah lain, menjadi barometer how bangsa ini saling merangkul.

Pelaksanaan salat Idul Adha di YLCC bukan hanya sekadar ritual ibadah, melainkan juga bentuk apresiasi terhadap kebebasan beragama dan kerja sama antar Stakeholder yang saling menghargai. Dengan demikian, Depok menorehkan sejarah dampak positif dalam membangun kommunitas yang rukun dan inklusif, jauh dari gejolak intoleran yang sering terjadi di tempat lain





