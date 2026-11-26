Saminudin Barori Tou, teman kuliah Jokowi di UGM, kesal dengan tuduhan ijazah palsu. Ia saksi di sidang pencemaran nama baik terhadap Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo.

Saminudin Barori Tou, mantan teman kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, menyampaikan perasaannya yang sangat terganggu atas tudingan dokumen kelulusan palsu yang mengarah kepada sang mantan kepala negara. Kejadian ini menjadi sorotan utama dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, dua puluh enam November dua ribu dua puluh enam. Saksi ini menegaskan bahwa reputasi dirinya sebagai satu angkatan turut dipertaruhkan dalam narasi yang mengaitkan kelulusan Jokowi dengan kepalsuan administrasi.

Kesaksian di Sidang PN Jakarta Timur

Saminudin hadir sebagai saksi kunci untuk membantah klaim bahwa dokumen akademik yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah palsu. Ia menjelaskan bahwa ia dan Jokowi menjalani masa studi serta proses wisuda secara bersamaan di kampus yang sama, sehingga tuduhan terhadap satu orang secara otomatis menjebak nama baik teman-teman sekuliahnya. Pernyataan ini disampaikan dengan tegas untuk meluruskan fakta sejarah akademik yang sebenarnya, di mana tidak ada kesenjangan atau kecurangan dalam proses verifikasi ijazah yang diterbitkan oleh institusi perguruan tinggi tersebut.

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Menurut kesaksian Saminudin, isu mengenai keabsahan ijazah ini sudah beredar luas di berbagai kalangan masyarakat sejak tahun dua ribu dua belas dan terus berlanjut hingga tahun dua ribu dua belas belas. Keributan informasi ini menimbulkan kegelisahan yang mendalam di kalangan para mantan mahasiswa satu angkatan, karena mereka merasa dihakimi secara kolektif tanpa adanya bukti otentik yang mendukung klaim tersebut. Mereka merasa hak untuk mempertahankan martabat dan integritas akademis mereka harus ditegakkan di depan hukum.

Reaksi dan Konfirmasi Teman Sekuliah

Sebagai respons terhadap maraknya berita palsu tersebut, Saminudin bersama sejumlah rekan satu angkatan pernah mengambil inisiatif proaktif dengan menggelar konferensi pers di hadapan media pada dua puluh satu Oktober dua ribu dua belas. Dalam acara tersebut, mereka secara terbuka menunjukkan dokumen asli ijazah masing-masing sebagai bukti nyata keabsahan pendidikan yang mereka tempuh. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan keraguan publik terhadap integritas lulusan Fakultas Kehutanan UGM periode tersebut.

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Situasi kembali memanas pada bulan April dua ribu dua puluh lima ketika kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai TPUA tiba di lingkungan kampus UGM untuk menentang keberadaan mantan presiden. Saminudin menjadi salah satu saksi mata dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, pimpinan tertinggi universitas, serta delegasi dari pihak penuduh. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana tegang dengan tujuan untuk menengahi konflik yang semakin memperuncing antara alumni dan kelompok aktivis.

Pada saat audiensi tersebut, Roy Suryo menyampaikan keinginan untuk memverifikasi dokumen fisik ijazah Jokowi secara langsung sebagai bagian dari investigasi mereka. Rismon Sianipar, selaku rekan dari Roy Suryo, memberikan pernyataan yang sangat tajam dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah palsu dengan tingkat penolakan yang sangat ekstrem. Pernyataan keras ini menunjukkan betapa seriusnya upaya yang dilakukan kelompok tersebut untuk membuktikan klaim kepalsuan yang mereka usung.

Tudingan dan Ancaman Hukum dari Tifauzia

Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, turut menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan tersebut dengan menyuruh pihak universitas agar tidak ikut campur dalam masalah pribadi Jokowi. Ia menuntut agar mantan presiden tersebut menyelesaikan persoalan hukumnya sendiri tanpa perlindungan atau intervensi dari pihak manajemen kampus. Sikap yang diambil oleh Tifauzia mencerminkan posisi yang sangat keras dan tidak toleran terhadap upaya diplomasi yang dilakukan oleh pihak institusi pendidikan.

Selain itu, Tifauzia juga dilaporkan memberikan ancaman serius untuk membawa isu kontroversial ini ke ranah peradilan nasional maupun ke Mahkamah Internasional. Ancaman ini menjadi faktor penting yang memicu Gugatan Hukum oleh Jokowi, karena dianggap sebagai upaya pencemaran nama baik yang telah melampaui batas toleransi sosial. Saminudin mencatat bahwa adanya ancaman yurisdiksi internasional ini menunjukkan skala seriusnya konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.

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Dampak Hukum dan Lanjutan Proses

Kesaksian Saminudin memberikan bobot bukti yang kuat mengenai kronologi konflik yang terjadi di luar ruang sidang. Ia menegaskan bahwa tuduhan palsu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan stigma negatif yang tidak adil bagi seluruh angkatan mahasiswa. Proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan membersihkan nama baik para saksi serta terdakwa dari segala fitnah.

Lanjutan persidangan akan terus menguak detail-detail teknis dari setiap klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak. Para ahli dan saksi ahli lainnya diharapkan dapat hadir untuk memberikan klarifikasi objektif mengenai validitas dokumen akademik yang menjadi sengketa. Kehadiran Saminudin menjadi tonggak penting dalam membangun narasi kebenaran yang berdasar pada fakta historis dan keterlibatan langsung di lapangan.