Saksi Emosional Bela Peran Leonardi dalam Penyelamatan Slot Orbit 123 BT

Mantan Dirjen Kuathan Kemhan, Agus Purwoto, memberikan kesaksian emosional dalam persidangan perkara penyelamatan slot orbit satelit 123 derajat Bujur Timur, menyebut terdakwa Leonardi tidak layak dihukum karena menjalankan perintah negara.

Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Laksamana Muda TNI (Purn) Agus Purwoto, memberikan kesaksian yang emosional dalam sidang perkara penyelamatan slot orbit satelit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Dalam persidangan tersebut, Agus dihadirkan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan. Dengan suara bergetar, Agus menyatakan bahwa Leonardi adalah sosok prajurit yang setia menjalankan perintah negara untuk menyelamatkan aset strategis berupa slot orbit 123 BT. Menurut Agus, langkah Leonardi menandatangani kontrak payung dengan Airbus pada 1 Juli 2016 adalah bagian dari upaya mempertahankan hak Indonesia atas slot orbit tersebut.

Tanpa tanda tangan Leonardi, keikutsertaan Indonesia dalam Operator Review Meeting (ORM) ke-17 di Dubai pada 7 Desember 2015 tidak akan mungkin terjadi. Agus menegaskan bahwa setiap prajurit TNI terikat sumpah prajurit dan Sapta Marga, yang mewajibkan mereka melaksanakan tugas berdasarkan perintah atasan. Ia menilai Leonardi telah menjalankan perintah dengan baik, dan jika ada masalah di kemudian hari, hal itu berada di luar kewenangannya. Dengan nada emosional, Agus berkata, Saya tahu Leonardi.

Ini adalah perintah penyelamatan, perjuangan untuk mempertahankan slot orbit 123 Bujur Timur. Orang seperti dia tidak layak dihukum, demi Allah. Pernyataan ini disambut suasana haru di ruang sidang. Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa upaya penyelamatan slot orbit 123 BT dilakukan setelah satelit Garuda-1 dinonaktifkan dan keluar dari orbit pada Januari 2015.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dengan melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu Rudiantara serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Agus juga menyoroti dampak strategis dari hilangnya slot orbit 123 BT, yang menurut keterangan dalam persidangan sudah tidak lagi dimiliki Indonesia sejak akhir 2024.

Ia menjelaskan bahwa tanpa slot orbit tersebut, kebutuhan komunikasi satelit untuk pertahanan, keamanan, dan mitigasi bencana harus dipenuhi melalui penyewaan layanan dari operator asing seperti Inmarsat dan Thuraya. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan komunikasi dan ketergantungan pada pihak asing. Fungsi satelit sangat vital, terutama saat terjadi bencana alam ketika jaringan komunikasi terestrial lumpuh. Indonesia kini kehilangan kedaulatan komunikasi di kawasan Asia Pasifik.

Sidang masih berlanjut dengan rencana menghadirkan saksi-saksi lain, termasuk mantan Presiden Direktur PT DNK, Arifin Wiguna, yang akan memberikan keterangan terkait kronologi penandatanganan kontrak dan alokasi anggaran. Kuasa hukum Leonardi, Jatendra Hutabarat, optimistis kesaksian Agus dapat memperkuat pembelaan bahwa kliennya hanya menjalankan tugas negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang diharapkan memberikan keadilan bagi prajurit yang berjuang mempertahankan aset bangsa.

Sementara itu, ahli komunikasi satelit menekankan pentingnya pengelolaan slot orbit secara mandiri untuk menjaga kedaulatan informasi dan keamanan nasional





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Slot Orbit 123 BT Persidangan Militer Kementerian Pertahanan Satelit Komunikasi Pertahanan

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