Saidou Luncurkan Mobil dengan Asisten Suara TikTok

Mobil merek Saidou, kolaborasi Seres dengan ByteDance, akan membawa asisten suara berbasis AI TikTok ke dalam kabin. Fokus pada kenyamanan pengendara dengan teknologi LLM, mobil ini menarget pasar muda dengan opsi BEV dan EREV.

Mobil merek Saidou yang merupakanCollaborasi antara Seres dan teknologi AI dari ByteDance (induk TikTok) akan dilengkapi asisten suara interaktif berbasis kecerdasan buatan. Platform cloud Volcano Engine dari ByteDance akan menjadi otak di balik sistem smart cockpit di kendaraan tersebut.

Entitas baru bernama Chongqing Saidou Technology (sebelumnya dikenal sebagai Landian Technology) ini berfokus pada pengalaman pengendara dengan teknologi perintah suara yang didukung Large Language Model (LLM). Tidak seperti merek Aito yang berfokus pada autonomous driving, Saidou menekankan kenyamanan dan interaksi natural melalui asisten suara yang responsif. Volcano Engine menyatakan perannya hanya sebagai penyedia layanan cloud, tanpa terlibat dalam sistem mengemudi otomatis. Pengembangan merek ini didukung dana investasi sebesar 6,67 miliar yuan (Rp17,4 triliun) dari pemerintah setempat dan CATL.

Seres mengambil strategi melepas status pemegang saham mayoritas untuk memperbaiki kondisi keuangan, mengingat kinerja kurang memuaskan merek Landian di segmen mobil murah. Kini Saidou menarget pasar anak muda yang melek teknologi dengan crossover yang dilengkapi pilihan mesin listrik murni (BEV) atau range-extender (EREV). Produksi akan dimulai tahun ini dengan pabrik Seres Phoenix direvitalisasi. Tren ini sejalan dengan strategi pabrikan China seperti Xiaomi dan Leapmotor.

Penjualan NEV Seres tumbuh 15,14% pada Januari-Mei 2026, dengan 145.108 unit terjual. Kehadiran asisten suara TikTok diperkirakan akan mendongkrak penjualan lebih lanjut





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saidou Seres Bytedance Tiktok AI Smart Cockpit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mobil listrik: Para produsen mobil dunia kesulitan bersaing dengan ChinaBBC mengunjungi pabrik-pabrik kendaraan listrik di China dan menemukan bahwa mereka mendominasi ekosistem yang membentuk industri otomotif global.

Read more »

Induk TikTok Mulai Garap Otak Mobil Listrik Lewat Kolaborasi dengan Seres GroupSaidou Technology resmi lahir sebagai merek baru hasil kolaborasi Seres Group dan induk TikTok ByteDance untuk sasar pasar mobil listrik pintar.

Read more »

TikTok Punya Proyek Mobil Baru di China, Seperti Apa?TikTok melalui induk usahanya ByteDance resmi masuk industri mobil listrik China. Bersama Seres, mereka menyiapkan mobil baru berbasis AI dengan target konsumen muda.

Read more »

Induk TikTok Masuk Industri Otomotif, Siapkan Mobil Masa DepanKolaborasi Seres dan ByteDance menjadi sorotan karena memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara industri otomotif dan teknologi di China

Read more »