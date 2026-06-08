Said Iqbal Dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Said Iqbal resmi diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden dengan fokus ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelantikan, ia menekankan tiga aspek utama yang akan diprioritaskan: kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Tujuan utama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan pekerja melalui kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Said Iqbal resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Pada Senin, 8 Juni, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Said Iqbal , Presiden Partai Buruh, sebagai Penasihat Khusus Presiden dengan portfolio spesifik di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh .

Penunjukan ini menandakan fokus administration baru untuk memberikan perhatian utama pada kondisi pekerja Indonesia. Dalam pidato pelantikan, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk membantu Presiden menganalisis dan menyusun kebijakan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di seluruh archipelago. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi national harus bisa dirasakan secara merata oleh semua strata masyarakat, terutama oleh para pekerja yang menjadi tulang punggung produksi dan layanan nasional.

Selain itu, ia berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh integritas dan etika jabatan, serta mengutamakan prinsip keadilan sosial dalam setiap rekomendasi kebijakan yang diajukan. Tiga pilar utama akan menjadi fokus utama Said Iqbal dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat presiden. Pertama,اقدام kebijakan untuk meningkatkan kepastian kerja (job security). Menurutnya, banyak pekerja, terutama di sektor informal dan alih daya (outsourcing), masih menghadapi ketidakpastian kontrak serta perlindungan hukum yang lemah.

Untuk itu, ia akan membantu merevisi peraturan dan undang-undang agar memberikan jaminan yang lebih kuat bagi para pekerja, termasuk penyempurnaan aturan outsourcing agar tidak lagi dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perusahaan. Kedua, fokus pada kepastian pendapatan (income security). Said Iqbal berencana mengkaji mechanism pengupahan yang adil, transparan, dan mampu meningkatkan daya beli pekerjanya. Hal ini akan menjadi landasan untuk merekomendasikan penyesuaian upah minimum yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sekaligus mengakomodasi produktivitas kerja.

Ketiga, jaminan sosial (social security) bagi semua pekerja, baik formal maupun informal. Ia menekankan bahwa sistem perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja harus diperluas cakupannya untuk menampung seluruh tenaga kerja. Dalam konteks RUU Ketenagakerjaan yang sedang diskusi, ia berharap ketiga aspek tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian besar dari revisi. Untuk job security, ia mendorong subsidiung aturan yang jelas bagi pekerja alih daya, termasuk larangan penyalahgunaan kerja kontrak untuk tugas tetap.

Untuk income security, ia mengusulkan mekanisme review upah minimum yang lebih teratur dan partisipatif, dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. Untuk social security, ia ingin payroll-based social security scheme dapat menyentuh pekerja informal, misalnya melalui sistem iuran yang fleksibel dan didukung pemerintah. Posisi Said Iqbal di kabinet juga mendapat sambutan positif dari berbagai elemen serikat pekerja, seperti Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia yang menilai kehadirannya sebagai representasi suara langsung dari kalangan buruh di tingkat tertinggi pemerintahan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memaparkan bahwa Presiden memilih Said Iqbal karena rekam jejaknya yang kuat dalam advokasi hak-hak pekerja, serta visinya yang sejalan dengan agenda pembangunan manusia Prabowo. Lebih lanjut, Said Iqbal secara terbuka menyampaikan bahwa keputusannya bergabung dalam kabinet juga motivated oleh keinginan untuk berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah struktural ketenagakerjaan yang masih dihadapi bangsa.

Pelantikan Said Iqbal bertepatan dengan tekanan dari serikat pekerja untuk percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru, yang menjadi salah satu poin penting mengingat banyaknya permintaan untuk perlindungan yang lebih fair dan komprehensif. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kepatuhan pada kesepakatan Dewan Pengupahan terhadap UMP Jakarta 2026, meskipun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta kenaikan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan dinamika kebijakan ketenagakerjaan yang masih北洋.

Dalam konteks lebih luas, keputusan Presiden untuk melantik tokoh serikat pekerja ke dalam tim penasihat bisa dilihat sebagai upaya untuk menyentuh akar masalah ketenagakerjaan dari dalam. Tiga aspek yang disampaikan Said Iqbal - job security, income security, dan social security - menjadi roadmap potensial untuk reformasi sistem ketenagakerjaan Indonesia. Ia juga berencana berkoordinasi dengan various kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak disjointed tetapi saling bersinergi.

Dengan demikian, kehadiran Said Iqbal di kabinet diharapkan bukan sekadar simbolik, tetapi dapat mengakibatkan perubahan nyata dalam regulatory framework yang berkaitan dengan hak-hak pekerja Indonesia, sesuai harapan seluruh elemen buruh dan masyarakat





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden Ketenagakerjaan Kesejahteraan Buruh Prabowo Subianto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dilantik Sebagai Penasihat Presiden Bidang KetenagakerjaanPresiden KSPSI Andi Gani mengonfirmasi dukungan penuh gerakan buruh terhadap bergabungnya Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. "Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan, kita dukung penuh sebagai gerakan buruh," kata Andi usai pembukaan Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan akan menambah jumlah tokoh buruh yang menduduki jabatan strategis negara.

Read more »

Prabowo akan Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore IniKetua Umum Partai Buruh Said Iqbal dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Read more »

Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib BuruhSaid Iqbal janji rutin menyampaikan laporan, pandangan, serta analisis kebijakan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden.

Read more »

Prabowo Lantik Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan BuruhSaid Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh, dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).

Read more »