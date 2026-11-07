Said Didu Soroti Ketimpangan Sasaran Penyadapan Prabowo dan Gibran

Mantan Sekjen Kemendagri Muhammad Said Didu menilai tidak adanya penyadapan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka mengindikasikan keberpihakan dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005 hingga 2010, Muhammad Said Didu, mengungkapkan pernyataan kritis terkait dugaan kasus penyadapan yang melibatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi pada program televisi Bola Liar KompasTV yang tayang pada Jumat, 6 November 2026, Said Didu memaparkan temuan dan analisis mendalam mengenai dinamika politik di balik kasus tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar sasaran operasi penyadapan tersebut, sebuah detail yang dianggapnya sangat signifikan untuk dipahami konteksnya secara menyeluruh.

Analisis Keberpihakan Dalam Operasi Penyadapan

Menurut penilaian Muhammad Said Didu, perbedaan drastis dalam penanganan target antara Presiden dan Wakil Presiden ini mengisyaratkan adanya motif tersembunyi dari pihak yang melakukan aktivitas penyadapan tersebut. Ia secara eksplisit menyatakan pendapatnya bahwa kondisi di mana hanya Presiden yang disadap sementara Wakil Presiden tidak, merupakan indikasi kuat adanya keberpihakan atau bias dari oknum yang menggunakan alat penyadapan. Pernyataan ini didasarkan pada logika bahwa jika semua pihak senior setara, seharusnya tidak ada pengecualian bagi pejabat setingkat Wakil Presiden dalam operasi semacam itu.

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Said Didu menekankan bahwa adanya ketimpangan ini bukan sekadar kebetulan teknis, melainkan mencerminkan struktur kepentingan politik yang lebih dalam. Bagi mantan pejabat tinggi tersebut, fakta bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak disadap berarti ada pihak tertentu yang ingin melindungi figur tersebut atau justru menargetkan Presiden secara eksklusif. Ini adalah indikator awal bahwa operasi tersebut mungkin dikendalikan oleh kepentingan personal atau kelompok tertentu, bukan murni kebutuhan negara.

Penelusuran Jejak Penggunaan Alat Penyadapan

Mantan sekretaris kementerian tersebut menilai bahwa selidik lebih lanjut tidak boleh hanya berfokus pada siapa yang memiliki alat atau siapa yang melaksanakan operasi fisik penyadapan saja. Ia menilai perbedaan sasaran tersebut juga perlu ditelusuri untuk mengetahui kepentingan pihak yang menggunakan alat penyadapan. Pengetahuan tentang siapa yang memiliki akses dan motivasi untuk memerintahkan penyadapan terhadap Presiden namun mengabaikan Wakil Presiden adalah kunci untuk mengungkap jaringan kekuatan yang ada di balik layar politik nasional saat ini.

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Penyelidikan mendalam harus mencakup spektrum yang lebih luas untuk memastikan tidak ada lubang investigasi yang terlewat. Fokus tidak boleh terbatas pada teknis operasional semata, tetapi harus menjangkau dimensi politik dan kekuasaan yang melatarbelakangi keputusan untuk menyadap satu pejabat negara dan tidak menyadap pejabat negara lainnya. Ketidakseimbangan ini adalah petunjuk utama yang perlu dipecahkan oleh otoritas terkait untuk menegakkan keadilan.

Keterlibatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Dalam kaitannya dengan kasus ini, Muhammad Said Didu menyoroti peran Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini telah berstatus tersangka. Meskipun namanya muncul sebagai figur sentral, Said Didu menegaskan bahwa penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta agar aparat penegak hukum menggali lebih dalam untuk mengungkap siapa pengguna akhir dari data atau alat yang digunakan dalam operasi penyadapan tersebut.

Mantan pejabat BUMN tersebut tidak sepenuhnya yakin bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berperan dalam kasus penyadapan tersebut. Ia menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Listyo Sigit atau pihak-pihak yang bekerja sama dengannya untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Possibility ini menunjukkan bahwa akar masalahnya mungkin jauh lebih kompleks dan melibatkan jaringan yang lebih luas di tingkat elit pemerintahan.

Dampak Bagi Sistem Hukum dan Politik Indonesia

Keberadaan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang sangat luar biasa dan serius dalam tatanan demokrasi Indonesia. Fakta bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi sasaran dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya menambah lapisan kompleksitas yang harus ditangani dengan hati-hati. Jika terbukti ada keberpihakan, hal ini dapat merusak kredibilitas lembaga penegak hukum dan mencerminkan budaya proteksionisme di kalangan elite politik.

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Publik menunggu transparansi maksimal dari proses hukum yang sedang berjalan. Klarifikasi tentang mengapa Wakil Presiden tidak disadap sementara Presiden menjadi target adalah pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Hasil dari proses hukum ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menegakkan prinsip kesamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu, ataukah praktik politik proteksionisme masih akan terus menghambat kemajuan sistem ketatanegaraan yang adil dan demokratis.