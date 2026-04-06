Sahroni Minta Kasat Narkoba Diproses Pidana, Ungkap Operasi Pemberantasan Narkoba di Cikarang

Sahroni meminta Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru diproses pidana terkait dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba. Di sisi lain, operasi pemberantasan narkoba di Cikarang berhasil mengungkap peredaran obat keras ilegal, dengan penangkapan tersangka dan pengamanan barang bukti.

Sahroni meminta Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru diproses pidana. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap dugaan keterlibatan oknum polisi dalam jaringan peredaran obat keras ilegal. Sahroni menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik kejahatan narkotika, tanpa pandang bulu. Ia juga meminta agar Samapta serta fungsi terkait lain dilibatkan dalam penyelidikan.

Metode yang diusulkan meliputi pemantauan tertutup, penyelidikan intensif, hingga penindakan langsung terhadap oknum yang terbukti bersalah. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memberantas peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Perintah Sahroni ini mencerminkan komitmen kuat untuk membersihkan institusi kepolisian dari elemen-elemen yang merusak kepercayaan publik dan merugikan masyarakat. Keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan tuntas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, upaya preventif seperti peningkatan pengawasan internal dan pendidikan mengenai bahaya narkoba perlu terus ditingkatkan untuk mencegah keterlibatan oknum polisi lainnya. Tindakan tegas ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam perang melawan narkoba. Pemerintah daerah dan masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan mendukung upaya penegakan hukum.\Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan di Cikarang, Bekasi, berhasil mengungkap peredaran obat keras ilegal. Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Sumarni, menyatakan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan obat keras ilegal. Operasi tersebut menyasar wilayah yang selama ini dikenal sebagai titik rawan peredaran narkotika dan obat-obatan keras, seperti tramadol dan hexymer. Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa lokasi berbeda di area Kampung Kavling Cikarang. Barang bukti yang diamankan antara lain 920 butir tramadol dan 23 butir alprazolam siap edar secara ilegal. Polisi menetapkan dua orang tersangka, sementara dua pelaku lain berinisial A dan M masih dalam pengejaran karena diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran tersebut. Penangkapan ini merupakan langkah penting dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan obat keras ilegal di wilayah Cikarang. Petugas juga mengungkap praktik peredaran obat keras daftar G di dalam kawasan kavling, tepatnya di Klaster Kendua. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan dua orang pengendara sepeda motor yang kedapatan membawa enam butir tramadol dan dua butir hexymer. Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku memperoleh barang tersebut dari wilayah Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Selain itu, petugas juga menemukan tambahan barang bukti berupa 25 butir tramadol serta uang tunai sebesar Rp50.000 yang diduga merupakan hasil penjualan obat keras ilegal. Kapolres Sumarni mengingatkan para pelaku untuk segera menghentikan aktivitas ilegal yang dapat merusak masa depan bangsa. Ia menegaskan bahwa tidak ada kata gentar dalam memberantas peredaran narkoba dan obat keras ilegal. Pihaknya akan terus bergerak, membongkar dan menindak tegas setiap bentuk peredaran tramadol, hexymer, dan obat keras lain. Penegakan hukum juga akan disertai dengan pendekatan preventif dan edukatif, dengan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya obat keras di lingkungan sekitar. Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan di lokasi empat pekerja tewas dan tiga orang lainnya sesak napas di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa. Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Monitor G25 300Hz, dengan spesifikasi dan harga terjangkau.





