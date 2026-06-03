Sahroni mendukung langkah Kejagung menggeledah kantor BGN, ia mengatakan bahwa program MBG adalah program mulia yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, namun anggaran yang besar berpotensi disalahgunakan.

Sahroni mendukung langkah Kejagung menggeledah kantor BGN , ia mengatakan bahwa program MBG adalah program mulia yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, namun anggaran yang besar berpotensi disalahgunakan.

Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah tindakan serius untuk menjaga program MBG tetap berjalan sesuai tujuan. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Lodewijk, dan Sony dari jabatannya sebagai pimpinan BGN. Hal ini disampaikan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6) malam.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/6). BGN menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, menyusul kekhawatiran publik akan potensi penyimpangan dana dan mark-up harga. DPR Awasi Ketat Pengawasan SPPG untuk Jaga Mutu Makanan Bergizi Nasional. Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif yang sangat baik, namun memerlukan penyesuaian untuk efektivitas maksimal.

DPR Minta Penegak Hukum Kawal Program Prabowo. Kepala BGN Soal Isu Penyelewengan Dana Dapur MBG di Kalibata: Urusan Internal Yayasan dan Mitranya. TNI Jaga Ketat Kantor BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Pegawai-Tamu Menunggu di Luar Gedung. Suasana Kantor BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Dijaga TNI Bersenjata Lengkap dan Pegawai Tak Boleh Masuk Ruangan.

Daftar Terbaru Pimpinan BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Ada Nanik S Deyang dan Empat Pensiunan TNI. Pergantian Pimpinan BGN Dipastikan Tak Ganggu Pelaksanaan Program MBG. Pemerintah menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan baru agar mampu meningkatkan tata kelola organisasi dan menghadirkan manfaat yang semakin nyata. Pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama satu setengah tahun atau sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir.

Profil Mayjen TNI Trenggono, Jenderal Berdarah Kopassus yang Kini Jadi Wakil Kepala BG





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Sahroni Kejagung BGN Program MBG Prabowo

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