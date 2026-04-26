Sahara dan Inkowapi Selenggarakan Bazar Sembako Murah di Tengah Kenaikan Harga

Aplikasi Sahara hadir untuk memudahkan akses kebutuhan sehari-hari secara online. Kolaborasi Sahara dan Inkowapi menyelenggarakan bazar sembako murah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok dan tekanan ekonomi.

Menyusul perkembangan teknologi yang pesat, aplikasi Sahara kini tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store dengan nama Sembako Sahara , mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan sehari-hari secara online.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mentransformasi bisnis tradisional menjadi lebih modern melalui adaptasi teknologi digital. Baru-baru ini, Sahara berkolaborasi dengan Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) menyelenggarakan bazar yang menawarkan paket sembako dengan harga terjangkau sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Kondisi ekonomi masyarakat tengah tertekan akibat kenaikan harga bahan pangan, bahan pokok, dan potensi krisis energi yang dipicu oleh situasi geopolitik global.

Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada 24 April 2026 menunjukkan harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram, beras kualitas bawah I dan II masing-masing Rp14.550 per kg, beras kualitas medium I Rp16.050 per kg, beras kualitas medium II Rp15.950 per kg, beras kualitas super I Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg. Selain itu, harga bawang merah mencapai Rp45.950 per kg dan bawang putih Rp39.650 per kg.

Ketua Umum Inkowapi, Sharmila Yahya, menyatakan bahwa bazar ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Mengingat kenaikan harga yang signifikan, termasuk harga telur dan minyak goreng, Inkowapi berupaya hadir di tengah masyarakat dengan menawarkan sembako murah sebagai wujud kepedulian. Telur dijual dengan harga Rp27.000 per kg, dan minyak goreng 1 liter seharga Rp10.000 dengan sistem tebus murah setelah pembelian paket sembako.

Sharmila mengagendakan bazar ini akan diselenggarakan secara rutin setiap bulan di lokasi berbeda di Jakarta, dengan harapan dapat menjangkau dan membantu lebih banyak masyarakat. Ia menambahkan bahwa sembako yang dijual berasal dari pedagang yang juga didukung untuk meningkatkan penjualan mereka, menciptakan situasi saling menguntungkan. Pedagang mendapatkan keuntungan, dan masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah. Sharmila, yang juga pendiri Sahara, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan ekonomi bersama.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sahara Inkowapi Sembako Murah Harga Pangan UMKM Digitalisasi Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

