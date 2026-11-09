Saham Teknologi Global Menguat, Nvidia Hadapi Investigasi internal

Indeks global hijau disokong penguatan saham Samsung dan SK Hynix. Namun, sentimen pasar tertekan oleh investigasi internal Nvidia terhadap CEO Jensen Huang serta data makroekonomi.

Indeks saham global menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap sektor teknologi dan rilis data ekonomi krusial minggu ini. Di Korea Selatan, indeks Kospi mencatat kenaikan sebesar 0,66 persen meskipun sempat dibuka di zona negatif, sementara indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq justru terpuruk sebesar 0,81 persen.

Perusahaan teknologi raksasa Korea Selatan menjadi penyumbang utama penguatan pasar domestik. Saham Samsung Electronics berhasil meningkat sebesar 1,64 persen, diikuti oleh kenaikan saham SK Hynix yang bertambah sebesar 2,03 persen. Penguatan ini terjadi di tengah ekspektasi positif terhadap pemulihan sektor semikonduktor dan permintaan infrastruktur kecerdasan buatan.

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Prospek Pasar Saham Amerika dan Faktor Pendorong

Pasar keuangan Amerika Serikat menunjukkan sinyal positif pada perdagangan akhir pekan. Kontrak berjangka untuk indeks S&P 500 naik sebesar 0,1 persen, indeks Nasdaq 100 bertambah 0,3 persen, dan Dow Jones Industrial Average menguat sebesar 101 poin atau setara dengan 0,2 persen pada malam Minggu.

Penjualan besar-besaran yang terjadi pada perdagangan hari Jumat di bursa AS telah berhasil pulih. Indeks Nasdaq Composite naik sebesar 1,09 persen menjadi 24.579,42 poin, sedangkan S&P 500 menguat 0,31 persen ke level 7.376,86 poin. Namun, indikator Dow Jones mengalami penurunan sebesar 237,33 poin atau 0,46 persen menjadi 51.285,73 poin.

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Investigasi Internal Nvidia dan Dampak terhadap Sentimen Pasar

Perhatian khusus tertuju pada perusahaan semikonduktor Nvidia setelah muncul laporan bahwa dewan direksi membuka penyelidikan internal. Investigasi ini berkaitan dengan hubungan antara CEO sekaligus pendiri, Jensen Huang, dengan seorang pengusaha perempuan yang diidentifikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat sebagai mata-mata Tiongkok.

Situasi ini menciptakan ketegangan tersendiri bagi investor yang sebelumnya optimis terhadap pertumbuhan infrastruktur kecerdasan buatan. Kegelisahan meningkat karena adanya kekhawatiran bahwa regulasi ketat terkait pembangunan pusat data, konsumsi energi, dan biaya pengembangan dapat menghambat ekspansi infrastruktur teknologi yang masif ini.

Tantangan Likuiditas dan Prospek Data Makroekonomi

Liz Ann Sonders, Kepala Strategi Investasi di Schwab Center for Financial Research, memberikan pandangan skeptis mengenai kondisi pasar saat ini. Ia menilai indeks Nasdaq dan Nasdaq 100 sudah berada dalam kondisi jenuh jual dan investor ritel belum terbukti menjadi pembeli aktif saat harga turun seperti pada masa sebelumnya.

Minggu ini, pasar akan diwarnai oleh rilis laporan keuangan perusahaan teknologi terkait AI seperti CoreWeave, Cisco, dan Applied Materials. Selain itu, data inflasi konsumen Amerika Serikat pada hari Selasa dan inflasi produsen pada hari Jumat akan menjadi tolok ukur penting untuk memperkirakan langkah kebijakan suku bunga Federal Reserve.