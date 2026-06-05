Saga Transfer Julian Alvarez: Barcelona, PSG, dan Atletico Madrid Dalam kebuntuan

Artikel ini membahas saga transfer Julian Alvarez yang melibatkan klub Barcelona, PSG, dan Atletico Madrid. Drama negosiasi, prioritas pemain, dan peran Piala Dunia 2026 dalam mencairkan ketegangan antara ketiga klub tersebut.

Penyerang Atletico Madrid , Julian Alvarez , merayakan gol pada laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Atletico Madrid dan Arsenal di stadion Metropolitano di Madrid pada 29 April 2026.

Saga transfer Julian Alvarez terus menjadi salah satu topik paling menyita perhatian pada bursa transfer sepak bola Eropa saat ini. Berdasarkan laporan dari Diario SPORT, kubu Perancis sejatinya menaruh harapan untuk kembali membuka meja negosiasi dengan pihak Atletico Madrid maupun rombongan Alvarez. Terlebih pasca-keberhasilan mereka merengkuh trofi Liga Champions. Sayangnya, ambisi tersebut mendapat respons yang dingin.

Meski tidak menolak secara mentah-mentah, Alvarez memiliki urutan prioritas yang jelas: opsi pertamanya adalah angkat koper ke Camp Nou dan berseragam Barcelona. Direktur Olahraga PSG, Luis Campos, dengan lantang menyatakan usai laga final bahwa timnya hanya akan memburu pemain yang memang menaruh dedikasi dan niat tulus untuk bergabung dengan mereka. Bagi Barcelona, rintangan terbesar dalam memulangkan Alvarez justru datang dari empunya sang pemain, yakni Atletico Madrid.

Manajemen klub ibu kota itu telah menegaskan pendiriannya untuk tidak sudi menjual aset berharganya kepada rival langsung di kompetisi Liga Spanyol. Permusuhan yang kerap mencuat ke publik akibat manuver pendekatan Barcelona justru makin membuat Atletico bersikap keras kepala. Melihat kebuntuan ini, ketiga klub seolah bersepakat untuk menarik diri sejenak dari negosiasi aktif dan beralih ke strategi jangka panjang. Baik Barcelona maupun PSG kini disebut menaruh asa bahwa ajang Piala Dunia 2026 dapat menjadi titik balik dari saga transfer ini.

Turnamen akbar tersebut diharapkan mampu mencairkan ketegangan, melunakkan tingginya tuntutan ekonomi Atletico, dan menghadirkan iklim dialog yang lebih kondusif setelah kompetisi usai. Kompetisi Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi momen yang dapat mempengaruhi keputusan final dalam saga transfer Julain Alvarez





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Transfer Julian Alvarez Atletico Madrid Barcelona PSG Liga Champions Piala Dunia 2026

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