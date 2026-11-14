Sadio Mane Dipecahkan Al-Nassr Cristiano Ronaldo Kalah

Al-Nassr memutuskan tidak memperpanjang kontrak Sadio Mane. Klub menghadapi tantangan finansial besar untuk mempertahankan Cristiano Ronaldo dan João Félix menjelang akhir musim.

Al-Nassr mengonfirmasi bahwa mereka akan mengakhiri kerja sama dengan bintang Senegal Sadio Mane setelah musim ini berakhir. Keputusan strategis ini diambil meskipun penyerang berusia tiga puluhan tahun tersebut telah menjadi sosok kunci dan pencetak gol utama bagi klub Liga Roshn selama beberapa musim terakhir. Kontrak resmi Mane dengan pihak klub resmi berakhir pada penghujung musim tahun ini, yang secara otomatis memberikan hak penuh kepadanya untuk bernegosiasi dengan klub lain di pasar transfer musim dingin berikutnya. Ia dapat bergabung dengan skuad klub barunya secara gratis pada awal musim panas tahun depan, menjadikannya pemain bebas transfer bernilai tinggi. Jurnalis Saudi terkemuka, Falah Al-Qahtani, mengungkap bahwa kepastian ini sudah diketahui oleh lingkungan pemain tersebut, menandai berakhirnya babak baru dalam karier Mane di Saudi Arabia.

Rejection Of Salary Cut

Meskipun Sadio Mane menunjukkan loyalitas dan performa konsisten, negosiasi perpanjangan kontrak gagal karena adanya ketimpangan finansial yang signifikan. Falah Al-Qahtani mengungkapkan melalui unggahan di platform X bahwa agen resmi Mane telah mengajukan proposal konsesi besar-besaran demi mempertahankan kontrak selama satu musim tambahan. Untuk mendapatkan perpanjangan tersebut, Mane bersedia mengurangi gajinya saat ini sebesar enam puluh persen, sebuah langkah drastis yang mencerminkan kesadaran akan tekanan ekonomi. Namun, manajemen Al-Nassr tetap menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Penolakan ini menegaskan bahwa klub memiliki prioritas anggaran lain yang dianggap lebih mendesak dibandingkan mempertahankan penyerang senegali tersebut di tengah krisis keuangan internal.

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Impact On Club And Records

Kehadiran Sadio Mane sejak musim panas dua ribu tiga belas membawa dampak positif yang nyata bagi performa kolektif Al-Nassr. Selama kurang lebih tiga setengah musim, ia tampil dalam seratus empat puluh empat pertandingan resmi dan mencetak lima puluh empat gol. Selain itu, ia juga menyumbangkan empat puluh tiga assist bagi rekan-rekan setimnya, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di divisi tersebut. Pencapaian terbesar kolektif yang diraih bersama Mane adalah juara Liga Roshn Saudi pada musim lalu, setelah klub absen dari puncak klasemen selama tujuh tahun. Mereka juga meraih Piala Raja Salman untuk Klub Arab Juara pada musim panas dua ribu tiga ribu tiga belas. Dengan kepergiannya, Al-Nassr kehilangan variabel serangan utama yang telah membantuk identitas tim di level regional dan domestik.

Ronaldo And Felix Contract Crisis

Keputusan mengenai Sadio Mane terjadi di tengah ketidakpastian besar yang melanda kontrak dua bintang internasional lainnya di klub tersebut, Cristiano Ronaldo dan João Felix. Kontrak Cristiano Ronaldo juga berakhir pada penghujung musim ini, memicu spekulasi luas tentang kemungkinan pensiunnya ia dari timnas setelah kontraknya selesai. Ronaldo telah mencetak sembilan ratus delapan puluh lima gol sepanjang kariernya dan hanya membutuhkan lima belas gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai seribu gol. Di sisi lain, João Felix menghadapi dilema serupa di mana kontraknya berakhir pada musim panas dua ribu dua puluh tujuh, namun klub memiliki opsi khusus. Al-Nassr memiliki hak untuk memperpanjang kontrak Felix secara sepihak selama dua musim tambahan tanpa persetujuan pemain, asalkan mereka membayar dua puluh juta euro kepada Chelsea dan menaikkan gajinya dari sepuluh menjadi dua belas setengah juta euro per tahun.

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Financial Crisis And Legal Strategy

Manajemen Al-Nassr yang dipimpin oleh Ahmed Al-Sultan saat ini menghadapi tantangan ganda untuk menjaga stabilitas finansial dan menghindari kehilangan aset bernilai tinggi. Langkah tegas manajemen muncul setelah adanya kabar bahwa minat Barcelona untuk merekrut João Félix kembali memanas. Jorge Mendes, agen João Félix, berencana memanfaatkan berakhirnya periode wajib kontrak pada musim panas dua ribu dua puluh tujuh untuk memboyong pemain tersebut ke Barcelona dengan nilai transfer gratis atau simbolis. Untuk mencegah hal tersebut, Al-Nassr sedang berpacu dengan waktu untuk memulai prosedur hukum guna mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak hingga musim panas dua ribu dua puluh sembilan. Langkah ini bertujuan sepenuhnya menutup jalan bagi upaya Mendes dan menjaga bintang Portugal tetap di Riyadh.

Future Financial Obligations

Sumber terpercaya menyebutkan bahwa manajemen klub saat ini sedang berupaya keras menyelesaikan sejumlah krisis finansial yang melanda operasional klub. Setelah situasi keuangan stabil, Al-Nassr berencana memberi tahu Liga Profesional Saudi mengenai kesiapan mereka untuk menyerahkan jaminan finansial yang diperlukan bagi transfer João Felix. Jaminan ini harus diserahkan sebelum tenggat akhir pada Mei mendatang, sebuah tanggal penting yang menentukan nasib kontrak bintang Portugal tersebut. Jika Al-Nassr gagal memenuhi kewajiban ini atau tidak berhasil menstabilkan keuangan, risiko kehilangan João Félix menjadi semakin nyata. Keputusan untuk memecat Sadio Mane mungkin merupakan salah satu langkah pengorbanan strategis untuk mengalihkan sumber daya keuangan demi menyelamatkan kontrak bintang lainnya yang memiliki nilai komersial dan hukum lebih kompleks di mata klub.