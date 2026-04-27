Saddil Ramdani Kembali ke Timnas Indonesia, Persib Bandung Konfirmasi Panggilan Resmi dari PSSI

Setelah absen lebih dari dua tahun, Saddil Ramdani kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Persib Bandung mengonfirmasi panggilan resmi dari PSSI untuk memperkuat skuad Merah Putih dalam menghadapi agenda padat, termasuk Piala AFF 2026. Kembalinya Saddil didorong oleh performa impresifnya di liga domestik, dengan kontribusi empat gol dan satu assist dalam 29 penampilan. Ia akan bergabung dengan rekan setimnya, Thom Haye dan Marc Klok, dalam Pemusatan Latihan di Jakarta pada akhir Mei 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga uji coba pada Juni 2026, sebagai bagian dari persiapan untuk Piala AFF 2026, di mana Indonesia berlaga di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Kepastian kembalinya Saddil Ramdani ke Timnas Indonesia resmi diumumkan oleh Persib Bandung pada Minggu, 26 April 2026. Melalui situs resmi klub, Pangeran Biru mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari PSSI dengan nomor 1819/AGB/317/IV-2026.

Panggilan ini menandai akhir dari absensi panjang pemain berusia 27 tahun tersebut di level internasional. Terakhir kali Saddil mengenakan seragam Merah Putih adalah pada Januari 2024, saat Indonesia bertanding uji coba melawan Libya menjelang Piala Asia 2023. Kembalinya Saddil ke Timnas tidak lepas dari performa impresifnya di kompetisi domestik musim ini. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 29 kali bersama Persib Bandung di semua kompetisi dengan kontribusi empat gol dan satu assist.

Sejak debutnya pada Maret 2017, Saddil telah mengumpulkan 29 caps dengan torehan dua gol dan enam assist. Kini, pengalamannya sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini serang Indonesia dalam menghadapi agenda padat di pertengahan tahun 2026. Saddil tidak sendirian, ia berangkat ke Jakarta bersama dua rekan setimnya di Persib, yakni Thom Haye dan Marc Klok. Ketiganya dijadwalkan bergabung dalam Pemusatan Latihan (TC) di Jakarta pada 26-30 Mei mendatang.

FIFA Match Day (1-9 Juni 2026) akan menyaksikan Indonesia menjamu Oman di Jakarta pada 5 Juni. Selain itu, ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala AFF) akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa TC kali ini akan menjadi ajang penilaian bagi pelatih John Herdman. Pada ajang Piala AFF 2026 nanti, Indonesia tergabung di Grup A bersama rival kuat Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Dengan status enam kali runner-up, Timnas Indonesia diharapkan mampu memecah kebuntuan dan merengkuh gelar juara tahun ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Oman pada FIFA Matchday Juni 2026. Kepastian ini diumumkan langsung oleh federasi sepak bola Oman melalui media resmi.

Setelah cukup lama absen, Saddil Ramdani akhirnya kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia masuk dalam skuad persiapan Piala AFF. Hasil positif yang tentunya diharapkan semua pihak. Kerja keras, usaha dan pengorbanan maksimal tentunya bisa berdampak positif dan meraih hasil memuaskan.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saddil Ramdani Timnas Indonesia Piala AFF 2026 Persib Bandung PSSI

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »