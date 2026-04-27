Saddil Ramdani Kembali Bergabung dengan Timnas Indonesia di Era John Herdman

Setelah absen selama dua tahun, Saddil Ramdani kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru, John Herdman. Pertandingan uji coba melawan Oman menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat FIFA dan mematangkan taktik sebelum turnamen resmi. Artikel ini juga membahas momen ikonik Hendri Mulyadi pada tahun 2010 dan perkembangan terkini di dunia sepak bola, termasuk kabar duka dari Timnas Belanda dan perombakan besar-besaran di Manchester United.

Dua tahun setelah absen dari Timnas Indonesia , Saddil Ramdani akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat skuad Garuda di era pelatih baru, John Herdman . Pertandingan uji coba melawan Oman pada 5 Juni 2026 menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat FIFA dan mematangkan taktik sebelum turnamen resmi.

Pertandingan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia, tidak hanya karena aspek teknis di lapangan, tetapi juga karena memori sejarah yang unik. Salah satu momen ikonik yang selalu diingat adalah aksi Hendri Mulyadi pada tahun 2010 dalam laga Kualifikasi Piala Asia 2011. Hendri, seorang suporter, berlari ke tengah lapangan saat pertandingan berlangsung, merebut bola, dan mencoba menggiringnya ke arah gawang Oman sebagai bentuk frustrasi terhadap performa Timnas Indonesia yang kesulitan mencetak gol.

Meskipun aksi tersebut berakhir dengan diamankan oleh pihak keamanan, momen ini menjadi salah satu kejadian paling legendaris dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sekarang, Hendri Mulyadi menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan kamera, tetapi kecintaannya terhadap Timnas Indonesia tetap tidak luntur. Aksi legendarisnya menjadi pengingat betapa besarnya gairah dan harapan suporter terhadap prestasi skuad Garuda. Kembali ke masa kini, pertandingan melawan Oman diprediksi akan berjalan jauh berbeda.

Dengan komposisi pemain yang lebih modern dan peringkat FIFA yang terus meningkat, Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Oman. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan pendukung sendiri. Pihak PSSI berharap dukungan penuh dari suporter dapat memotivasi pemain untuk meraih hasil maksimal, tentu saja dengan ketertiban yang tetap terjaga di dalam stadion.

Selain itu, Timnas Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF, dengan Saddil Ramdani sebagai salah satu pemain kunci yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Pelatih John Herdman sedang membentuk taktik baru untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, termasuk dalam turnamen internasional yang akan datang. Di sisi lain, kabar duka menghampiri Timnas Belanda dan Tottenham Hotspur. Gelandang kreatif, Xavi Simons, dipastikan harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, di liga Inggris, Manchester United dikabarkan bakal melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer musim panas 2026, dengan sebanyak 13 pemain akan dilepas dan akan diganti dengan pemain baru. Di Liga Italia, hasil imbang 0-0 antara AC Milan dan Juventus di Stadion San Siro membuat peta persaingan zona Liga Champions semakin sengit. Di luar dunia sepak bola, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi memulai program pelatihan dasar militer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad).

Organisasi kemasyarakatan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mengecam keras dugaan aksi intoleransi terkait penolakan pembangunan Gereja (GPI) di Jalan Turi Raya. Dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026, Polda Jatim, khususnya Polres Jember, menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis atau Medical Check-Up bagi masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saddil Ramdani Kembali! 3 Pemain Persib Dipanggil TC Timnas Indonrsia untuk Piala AFF 2026Saddil Ramdani akhirnya dipanggil Timnas Indonesia lagi setelah dua tahun.

Usai 2 Tahun, Saddil Ramdani Kembali Dipanggil Timnas Jelang ASEAN Championship 2026Saddil Ramdani masuk dalam daftar pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Championship 2026.

Saddil Ramdani Kembali, Persib Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia untuk ASEAN Championship 2026Saddil Ramdani kembali dipanggil ke Timnas Indonesia bersama dua pemain Persib Thom Haye dan Marc Klok untuk persiapan ASEAN Championship 2026.

Saddil Ramdani resmi kembali ke timnas IndonesiaSaddil Ramdani resmi kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia setelah namanya dipanggil oleh John Herdman untuk agenda tim Garuda pada FIFA Match Day ...

Setelah Sekian Lama, Pemain Persib Saddil Ramdani Resmi Dipanggil Timnas IndonesiaSetelah cukup lama absen, Saddil Ramdani akhirnya kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia masuk dalam skuad persiapan Piala AFF

Saddil Ramdani Kembali ke Timnas Indonesia, Persib Bandung Konfirmasi Panggilan Resmi dari PSSISetelah absen lebih dari dua tahun, Saddil Ramdani kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Persib Bandung mengonfirmasi panggilan resmi dari PSSI untuk memperkuat skuad Merah Putih dalam menghadapi agenda padat, termasuk Piala AFF 2026. Kembalinya Saddil didorong oleh performa impresifnya di liga domestik, dengan kontribusi empat gol dan satu assist dalam 29 penampilan. Ia akan bergabung dengan rekan setimnya, Thom Haye dan Marc Klok, dalam Pemusatan Latihan di Jakarta pada akhir Mei 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga uji coba pada Juni 2026, sebagai bagian dari persiapan untuk Piala AFF 2026, di mana Indonesia berlaga di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

