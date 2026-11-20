Wali Kota Sachrudin resmi membuka Benteng Culture Fest 2026 di Taman Elektrik. Festival ini menjadi sarana pelestarian budaya lokal dan pemicu ekonomi warga melalui event seni selama tiga hari.

Wali Kota Tangerang Sachrudin secara resmi membuka kegiatan Benteng Culture Fest 2026 yang berlangsung di Taman Elektrik, Kota Tangerang, pada Jumat, 20 November 2026. Festival tahunan ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya sebagai upaya memperkuat identitas daerah serta mempererat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Pelestarian Budaya sebagai Identitas Daerah

Sachrudin menegaskan bahwa warisan budaya di Kota Tangerang bukan sekadar peninggalan masa lalu melainkan jati diri yang wajib dijaga dan diwariskan. Ia menekankan bahwa keberagaman masyarakat dan budaya adalah kekayaan daerah yang harus terus dilestarikan untuk generasi mendatang. Melalui festival ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya menikmati seni tetapi juga merayakan keberagaman identitas lokal.

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Kota Tangerang tumbuh dari keragaman suku dan budaya yang membentuk identitas unik daerah ini. Oleh karena itu, pelestarian budaya dianggap sebagai tugas bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau seniman. Sachrudin mengajak generasi muda untuk aktif mempelajari, menjaga, dan mengembangkan tradisi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman modern.

Rangkaian Kegiatan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Benteng Culture Fest 2026 digelar sejak tanggal 20 hingga 22 November 2026 di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang. Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Boyke Urif Hermawan, menjelaskan bahwa festival ini menghadirkan berbagai aktivitas mulai dari kirab budaya, karnaval, lomba seni, hingga penampilan band lokal. Kegiatan ini juga mencakup screening film dokumenter, bedah buku, serta pameran buku dan Heritage Corner Exhibition.

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Penyelenggaraan acara ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Banten. Selain itu, festival ini juga bermitra dengan jaringan event nasional seperti Asia Africa Festival di Bandung dan Jember Fashion Carnaval di Jember. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan promosi budaya lokal hingga ke tingkat nasional.

Performa Seni dan Dampak Ekonomi Warga

Festival ini menampilkan berbagai musisi dan kelompok seni ternama seperti Kerispatih, Gambang Kromong, Suara Lama, Si Koe by SPSI, Akamsi, The Mora, Manjakustik12, Pitu Band, Sahabat King, dan BP Project. Kehadiran nama-nama besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dan wisatawan untuk datang langsung menikmati pesta budaya di Kota Tangerang.

Secara ekonomi, Benteng Culture Fest 2026 diharapkan mampu mendongkrak aktivitas UMKM warga Kota Tangerang. Berbagai produk unggulan lokal dapat dipasarkan melalui ajang ini yang mengundang seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai pemicu pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan lingkungan.

Pendapat Pejabat Terkait Budaya dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menambahkan bahwa festival ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kemajuan kebudayaan yang telah dicapai. Ia menyebutkan bahwa acara ini bukan sekadar perayaan tetapi juga menjadi ruang dialog bagi seniman dan budayawan untuk memperkuat nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika. Suwarman berharap sinergi ini terus terjaga agar budaya lokal semakin dikenal luas.

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Boyke Urif Hermawan juga menegaskan bahwa festival menjadi ruang pertemuan bagi pelaku seni, komunitas, dan pegiat budaya. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan tercipta apresiasi terhadap keberagaman budaya yang ada. Langkah ini dilakukan agar kekayaan budaya yang dimiliki Kota Tangerang tidak hilang melainkan terus berkembang menjadi kebanggaan bersama seluruh warga.