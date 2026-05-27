Sabar/Reza Tampil Agresif, Kalahkan Wakil Tuan Rumah di Singapore Open 2026

Pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Badminton Open 2026 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dengan dua gim langsung.

Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi, membuka langkah di Singapore Badminton Open 2026 dengan penampilan meyakinkan. Tampil di babak 32 besar pada Selasa, 26 Mei 2026, pasangan non-pelatnas itu sukses menundukkan wakil tuan rumah, Eng Keat Wesley Koh dan Junsuke Kubo, dua gim langsung 21-14 dan 21-12.

Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Sabar/Reza langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Mereka tak memberi banyak ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan dan terus menekan melalui pola serangan cepat yang efektif. Strategi menyerang tersebut ternyata memang sudah dipersiapkan sejak sebelum laga dimulai. Kondisi lapangan yang berangin membuat mereka memilih untuk tidak terlalu banyak bermain bertahan.

Alhamdulillah bersyukur bisa melewati pertandingan ini dengan baik. Tadi kami menerapkan pola permainan yang menekan dari awal karena kondisi lapangan di sini yang berangin juga instruksinya jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau banyak keserang agak susah menahannya, jelas Reza kepada tim Humas dan Media PP PBSI seusai pertandingan. Kemenangan ini terasa penting bagi Sabar/Reza. Setelah gagal memenuhi ekspektasi di ajang Piala Thomas 2026, keduanya berusaha bangkit dan mengembalikan kepercayaan diri di level kompetitif internasional.

Reza mengungkapkan bahwa perjalanan menuju Singapore Open juga tidak berjalan mulus. Sepulang dari Horsens, Denmark, ia sempat mengalami sakit hingga membuat persiapannya terganggu. Selain itu, setelah pulang dari Horsens, saya sempat sakit selama 10 hari jadi hanya punya waktu persiapan satu minggu ke sini, tapi Alhamdulillah tadi bisa menerapkan pola dengan baik, bisa menang jadi cukup senang, katanya. Di sisi lain, Sabar menilai pertandingan melawan Koh/Kubo tetap menyimpan tantangan tersendiri.

Ia masih mengingat bagaimana duel pertama mereka di SEA Games Thailand 2025 berlangsung alot hingga harus dimainkan dalam tiga gim. Menurut Sabar, faktor usia muda lawan serta dukungan penuh publik tuan rumah membuat mereka memilih tampil disiplin sejak poin pertama. Secara keseluruhan, pasangan ranking dunia Indonesia itu merasa puas dengan performa mereka di laga pembuka Singapore Open 2026. Sabar menyebut arahan dari pelatih Hendra Setiawan berjalan efektif dan mampu membantu mereka mengontrol tempo pertandingan.

Keberhasilan Sabar/Reza ini menjadi angin segar bagi Indonesia, mengingat sebelumnya beberapa wakil lain juga menunjukkan hasil positif. Dengan kemenangan ini, mereka melangkah ke babak 16 besar dan siap menghadapi lawan yang lebih berat. Turnamen BWF Super 750 ini menjadi ajang pembuktian bagi mereka setelah kegagalan di Piala Thomas. Dukungan penuh dari pelatih dan tim diharapkan mampu membawa mereka melaju lebih jauh.

Selain itu, kondisi fisik yang mulai pulih setelah sakit menjadi modal berharga untuk pertandingan selanjutnya. Publik bulu tangkis Indonesia pun menantikan performa terbaik dari pasangan non-pelatnas ini di kancah internasional





