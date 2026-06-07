Sabar Reza dan Raymond Nikolaus Lolos ke Final Polytron Indonesia Terbuka 2026

Malam minggu di Istora Senayan, Jakarta, ditutup dengan kegembiraan. Jika sebelumnya penonton di Istora yang terkenal berisik dengan teriakan yang memekakkan telinga memberikan dukungan untuk satu sisi lapangan pertandingan, malam itu mereka memberi semangat kepada dua pasang ganda putra Indonesia yang sedang berlaga.

Malam minggu di Istora Senayan, Jakarta, ditutup dengan kegembiraan. Jika sebelumnya penonton di Istora yang terkenal berisik dengan teriakan yang memekakkan telinga memberikan dukungan untuk satu sisi lapangan pertandingan, malam itu mereka memberi semangat kepada dua pasang ganda putra Indonesia yang sedang berlaga.

Teriakan Indonesia dan dilanjutkan dengan lima kali tepukan tangan atau pukulan balon warna-warna di tangan. Di lapangan, ganda putra yang menjadi unggulan keenam turnamen ini, Sabar Kuryaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, beradu strategi dengan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Kedua ganda putra tersebut telah melewati perjalanan panjang di turnamen Polytron Indonesia Terbuka 2026 sebelum bertemu di babak semifinal. Kedua pasangan itu paham bahwa di semifinal tidak ada lagi gangguan dari luar lapangan.

Para penonton memberikan semangat yang sama besar untuk dua wakil bangsa tersebut. Sabar/Reza serta Raymond/Nikolaus mempunyai motivasi untuk melewati satu partai ini sebelum tampil pada Minggu, hari puncak turnamen. Kali ini, tantangan kedua pasang ganda tersebut bukan hanya dua pemain yang ada di seberang net, melainkan juga harus mengalahkan mental diri sendiri yang naik turun selama bertanding. Gemuruh Istora menjadi saksi pertandingan seru antara Raymond/Nikolaus melawan Sabar/Reza.

Tepukan tangan dan teriakan semangat penonton menggelora saat smes kencang tidak bisa dikembalikan, di sisi depan lapangan yang tidak bisa dijangkau, serta kecermatan melepas kok yang jatuh di luar garis lapangan. Pada kedudukan 20-18 di gim kedua, setelah di gim pertama Raymond/Nikolaus menang 21-15, smes keras Nikolaus merespons umpan tanggung Sabar membelah sisi tengah Sabar/Reza. Dua smes bertubi-tubi dari Raymond tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Sabar dan Reza sehingga kok melambung jauh di sisi luar kiri garis pertandingan.

Seketika, Raymond/Nikolaus meluapkan kegembiraan karena memastikan lolos ke partai final Polytron Indonesia Terbuka 2026. Tuah kemenangan dan energi berlipat dari penonton di Istora Senayan akan menjadi tambahan motivasi bagi Raymond Indra/Nikolaus Joaquin untuk melewati satu lagi ujian sebelum berdiri di podium tertinggi. Di partai final, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan menghadapi pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Dalam hampir setiap kompetisi olahraga, duel Indonesia-Malaysia adalah cerita klasik perseteruan yang seolah tidak pernah berakhir.

Pemain yang berjuang akan dibantu oleh semangat membara dari luar lapangan. Para penonton akan mencurahkan kesetiaan mereka mendukung wakil Indonesia untuk mengalahkan pemain Malaysia. Setelah mengalahkan rekan senegara, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dalam pertandingan tidak kenal menyerah di babak delapan besar, pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, mendapatkan pengalaman berharga dari pasangan peringkat satu dunia asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. Di babak semifinal, Rachel/Febi kalah dua gim langsung, 21-17, 21-16.

Meski kalah, Rachel/Febi menampilkan kemampuan terbaiknya dan mampu mengantisipasi strategi pasangan China. Bagi Rachel/Febi, pengalaman melaju hingga semifinal turnamen Polytron Indonesia Terbuka 2026 menjadi modal berharga di turnamen selanjutnya





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Polytron Indonesia Terbuka 2026 Sabar Reza Raymond Nikolaus Ganda Putra Indonesia Goh Sze Fei Nur Izzuddin

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