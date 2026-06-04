Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani Mengalahkan Liu Yang dan Huang Di di Polytron Indonesia Open 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil mengalahkan pasangan ganda putra Cina Liu Yang dan Huang Di pada Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 4 Juni 2026.

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil mengalahkan pasangan ganda putra Cina Liu Yang dan Huang Di pada Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 4 Juni 2026.

Mereka menang dalam rubber game dengan skor 21-14, 15-21, 21-17. Kemenangan ini merupakan hasil dari usaha keras dan strategi yang tepat yang digunakan oleh pasangan ganda putra Indonesia. Mereka berhasil mengembalikan kok ke arah ganda putra Cina dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merebut poin. Dengan kemenangan ini, pasangan ganda putra Indonesia terus meningkatkan prestasinya di turnamen ini dan mempertahankan harapan mereka untuk merebut gelar juara.

Selain itu, kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa pasangan ganda putra Indonesia memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat. Oleh karena itu, pasangan ganda putra Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan performa mereka dan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu pasangan ganda putra terbaik di turnamen ini. Pada pertandingan ini, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang kuat.

Mereka berhasil mengembalikan kok ke arah ganda putra Cina dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merebut poin. Dengan strategi yang tepat dan usaha keras, pasangan ganda putra Indonesia berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan mempertahankan harapan mereka untuk merebut gelar juara. Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa pasangan ganda putra Indonesia memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat.

Oleh karena itu, pasangan ganda putra Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan performa mereka dan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu pasangan ganda putra terbaik di turnamen ini. Pada akhirnya, kemenangan ini merupakan hasil dari usaha keras dan strategi yang tepat yang digunakan oleh pasangan ganda putra Indonesia. Mereka berhasil mengembalikan kok ke arah ganda putra Cina dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merebut poin.

Dengan kemenangan ini, pasangan ganda putra Indonesia terus meningkatkan prestasinya di turnamen ini dan mempertahankan harapan mereka untuk merebut gelar juara. Selain itu, kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa pasangan ganda putra Indonesia memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat. Oleh karena itu, pasangan ganda putra Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan performa mereka dan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu pasangan ganda putra terbaik di turnamen ini





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Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Pahlevi Isfahani Liu Yang Huang Di Polytron Indonesia Open 2026

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