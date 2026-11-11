Saan Mustopa Klarifikasi Larangan DPR Bepergian dan Usulan HMP Gibran

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan larangan bepergian adalah kebijakan fraksi saat masa sidang. 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saan Mustopa, memberikan klarifikasi resmi mengenai isu yang berkembang seputar pergerakan anggota legislatif di ibu kota. Pernyataan ini disampaikan oleh Saan Mustopa di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu, 11 November 2026, untuk meredakan kebingungan publik terkait wacana pembatasan perjalanan.

Kebijakan Fraksi Soal Larangan Perjalanan Luar Jakarta

Saan Mustopa secara tegas menyatakan bahwa setiap aturan mengenai anggota DPR yang dilarang atau dibatasi untuk bepergian keluar wilayah Jakarta sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan dari masing-masing fraksi partai politik. Tidak ada satu perintah tunggal dari pimpinan pusat DPR yang melarang seluruh anggota meninggalkan ibu kota tanpa izin khusus, melainkan keputusan tersebut bersifat otonom di tingkat kelompok.

Also read Saan: HMP DPR tetap berjalan meski Gibran tempuh jalur PTUN

Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran fisik anggota dewan di Jakarta selama periode masa sidang yang sedang berlangsung saat ini. Masa sidang DPR telah kembali dibuka secara resmi dan dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 17 Desember 2026, sehingga kehadiran para legislator sangat krusial untuk kelancaran agenda legislatif nasional.

Dengan status masa sidang yang aktif, diharapkan seluruh anggota DPR dapat fokus berada di Jakarta untuk mengikuti berbagai rapat, diskusi, dan prosesi pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab utama mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan undang-undang.

Advertisement

Proses Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Gibran

Di tengah dinamika tersebut, pimpinan DPR telah menggelar pertemuan penting bersama perwakilan dari lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti aspirasi sejumlah anggota dewan yang menuntut evaluasi terhadap kinerja maupun status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pejabat negara.

Jumlah total anggota DPR yang telah menyampaikan usulan HMP mencapai angka 120 orang, yang diproyeksikan menjadi langkah awal atau pintu masuk menuju proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul berargumen bahwa Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Kontroversi utama yang mendasari usulan pemakzulan ini berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan tingkat SMA milik Gibran. Putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut menjadi dasar hukum bagi 120 anggota DPR untuk menilai bahwa syarat-syarat administratif dan legalitas jabatan wakil presiden telah terpenuhi secara cacat hukum.

Distribusi Suara dan Langkah Prosedurus Selanjutnya

Komposisi 120 anggota DPR yang mendukung usulan HMP ini mencerminkan dukungan dari berbagai kubu politik di parlemen. Dari sisi oposisi dan koalisi, jumlah terbesar berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 28 anggota, diikuti oleh Fraksi Partai Demokrat sebanyak 18 anggota, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 18 anggota.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyumbang 19 anggota, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, dan Fraksi Partai Gerindra memiliki 11 anggota yang turut menginisiasi usulan ini. Fraksi Partai Golkar juga mengirimkan 11 anggota, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional diwakili oleh satu anggota yang mendukung mosi tersebut.

Advertisement

Saan Mustopa memastikan bahwa usulan HMP dari 120 anggota tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang ditetapkan dalam tata tertib DPR. Oleh karena itu, dokumen usulan akan segera diteruskan kepada rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut sebelum masuk ke tahap pembahasan berikutnya.

Jadwal Pembahasan Badan Musyawarah dan Paripurna

Tahap selanjutnya dalam prosedur legislatif adalah pembahasan mendalam mengenai usulan HMP tersebut dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Rapat Bamus akan menjadi forum strategis untuk menentukan arah penanganan isu pemakzulan dan menyusun agenda kerja parlemen terkait hal ini.

Setelah melalui kajian di Badan Musyawarah, materi usulan akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dibahas secara terbuka dan diputuskan bersama seluruh anggota dewan. Rapat paripurna yang dimaksud dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, tepat sehari setelah pernyataan Saan Mustopa.

Kehadiran Saan Mustopa di media pada Rabu, 11 November 2026, sekaligus menegaskan transparansi proses demokrasi yang sedang berjalan. Publik dapat memantau perkembangan lebih lanjut mengenai hasil keputusan rapat paripurna dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan di bulan-bulan mendatang.