Lembaga pemeringkat global S&P merevisi peringkat utang PT Bumi Resources Tbk setelah melunasi utang. Perseroan dan Arutmin telah menandatangani perjanjian pinjaman pada 28 April 2026.

Lembaga pemeringkat global S&P merevisi peringkat utang PT Bumi Resources Tbk setelah melunasi utang. Perseroan dan Arutmin telah menandatangani perjanjian pinjaman pada 28 April 2026.

Perseroan telah sepakat meminjamkan sejumlah dana yang didapatkan dari hasil penerbitan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap V kepada Arutmin maksimal Rp 1,6 triliun. Dana yang diberikan itu dibagi dua tranche. Pertama, tranche A maksimal Rp 640 miliar. Dana yang dikucurkan pada tranche A ini akan dikenakan bunga 7,5% plus margin 0,5% per tahun.

Kedua, tranche B, maksimal Rp 960 miliar. Pada tranche B dikenakan bunga 8,75% plus margin 0,5% per tahun.

Pembayaran kembali atas pokok fasilitas pinjaman dan bunga untuk Tranche A yaitu 3 hari kerja sebelum jadwal pembayaran pokok Obligasi Seri A yang berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi Obligasi Seri A dari PUB I Tahap V. Sementara itu, Tranche B yaitu 3 hari kerja sebelum jadwal pembayaran pokok Obligasi Seri B yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi Seri B dari PUB I Tahap V. Perseroan mengucurkan dana pinjaman kepada Arutmin untuk dipakai sebagai keperluan modal kerja untuk biaya-biaya operasional Arutmin. PT Bumi Resources Tbk menyatakan, transaksi dengan afiliasi ini dilakukan karena proses transaksi akan lebih cepat dibandingkan dengan pihak ketiga lain dan tidak memerlukan proses administrasi yang lama serta tidak memerlukan pemberian jaminan.

Persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan nantinya akan menjadi dasar pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025. RUPST juga akan membahas penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026





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S&P PT Bumi Resources Tbk Peringkat Utang Arutmin Perjanjian Pinjaman

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