RW 06 Kayu Manis Sukses Terapkan Kawasan Bebas Rokok Sejak 2020

Warga RW 06 Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, berhasil menciptakan kawasan bebas rokok sejak tahun 2020 untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Inisiatif ini melibatkan koordinasi dengan kelurahan, Puskesmas, dan pengurus wilayah, serta menerapkan aturan tegas bagi warga dan tamu.

Warga RW 06 Kayu Manis, Matraman , Jakarta Timur, telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warganya, khususnya ibu dan anak-anak.

Sejak tahun 2020, mereka secara proaktif menginisiasi dan menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di seluruh area pemukiman mereka. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap peraturan daerah, melainkan sebuah gerakan swadaya yang lahir dari kepedulian mendalam terhadap dampak negatif paparan asap rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Kebijakan ini mewajibkan setiap warga dan tamu yang memasuki wilayah RW 06 untuk mematikan rokok sebelum memasuki area pemukiman yang telah ditetapkan sebagai zona bebas asap.

Inisiatif ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah komunitas dapat mengambil peran aktif dalam melindungi kesehatan dan kualitas hidup warganya. Program kawasan tanpa rokok ini tidak muncul secara tiba-tiba. Prosesnya diawali dengan koordinasi intensif antara pihak kelurahan, Puskesmas setempat, dan para pengurus wilayah RW 06. Ence Santoso, selaku Ketua RW 06 Kayu Manis, menjelaskan bahwa pembentukan kawasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta yang relevan.

Sosialisasi mengenai Perda tersebut kemudian dilakukan secara bertahap kepada seluruh warga melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kegiatan pertemuan warga dan penyuluhan oleh petugas Puskesmas. Selain sosialisasi, Puskesmas juga menawarkan program terapi bagi warga yang ingin berhenti merokok, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Keluhan warga mengenai banyaknya ibu hamil dan anak-anak yang terus-menerus terpapar asap rokok di gang-gang sempit menjadi pemicu utama lahirnya inisiatif ini.

Kondisi ini memotivasi warga untuk mencari solusi konkret dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan generasi mendatang. Pengurus wilayah kemudian menerapkan aturan yang jelas dan tegas, yaitu mewajibkan semua orang, baik warga maupun tamu, untuk mematikan rokok sebelum memasuki kawasan pemukiman yang meliputi RT 03 hingga RT 06. Aturan ini ditegakkan dengan berbagai cara, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar. Awalnya, pelanggaran terhadap aturan kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000 setelah mendapatkan tiga kali peringatan.

Namun, kebijakan ini kemudian diubah karena menimbulkan berbagai masalah dan potensi konflik di antara warga. Menurut Ence Santoso, pemberian sanksi denda seringkali memicu perdebatan dan ketidakpuasan, terutama karena menyangkut urusan keuangan. Oleh karena itu, pengurus wilayah memutuskan untuk mengganti sanksi denda dengan sanksi yang lebih positif dan konstruktif, yaitu pemberian pot bunga kepada pelanggar. Sanksi penghijauan ini dianggap lebih efektif dan diterima dengan baik oleh warga, karena tidak menimbulkan konflik dan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan keindahan dan kualitas lingkungan.

Keberhasilan program kawasan tanpa rokok di RW 06 Kayu Manis telah menarik perhatian nasional. Wilayah ini sering dikunjungi oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan delegasi dari daerah lain untuk keperluan studi banding. Inisiatif ini dianggap sebagai contoh praktik baik dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berwarga, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa.

Program ini membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, perubahan positif dapat terwujud dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan bersama





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

